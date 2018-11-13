Реализацией Послания руководителя Башкирии займется парламентская группа

В целях реализации основных положений Послания врио Главы Башкортостана Радия Хабирова депутатам Государственного Собрания — Курултая республики, будет сформирована специальная рабочая группа. Об этом сообщил Председатель парламента республики Константин Толкачев.

«В состав рабочей группы войдут представители всех комитетов Государственного Собрания. Первоочередная задача — до конца текущего года сформировать детальный план мероприятий. В него предстоит включить разработку региональных законопроектов, внесение законодательных инициатив в Государственную Думу, парламентские слушания, публичные обсуждения и круглые столы с привлечением представителей органов государственной власти, экспертного сообщества, общественности и иные мероприятия. Все тезисы Послания должны получить правовое сопровождение, — прокомментировал Константин Толкачев. — В Послании депутатам парламента врио Главы республики поставил очень серьезные задачи. Они предельно конкретны, и для их эффективного исполнения требуется слаженная работа органов как законодательной, так и исполнительной власти».

Фото: Олег Яровиков

Источник: http://www.bashinform.ru