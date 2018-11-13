Решение о разработке Куштау важно для сохранения рабочих мест – Загир Хакимов

Решение о разработке Куштау важно, прежде всего, для сохранения рабочих мест, считает руководитель регионального отделения партии «Патриоты России» Загир Хакимов.

«Во время сентябрьской выборной кампании мы встречались с жителями Стерлитамака и близлежащих районов, которые трудятся на градообразующем предприятии — в «Башкирской содовой компании». Их основной посыл тогда был — не остаться без работы. Люди рассказывали, что у многих кредиты, ипотеки, и если они потеряют работу, поскольку БСК планировало сокращение рабочих мест, то как им жить дальше?».

По мнению Загира Хакимова, принято правильное решение.

«Природный памятник — гора Торатау, остается в сохранности, о чем переживали многие экологические и общественные организации. Ее не тронут, и в то же время стратегическое предприятие — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, не останется без сырья, тем самым сохранятся рабочие места для наших граждан», — отметил политик.

Источник: http://www.bashinform.ru

Фото: ИА «Башинформ»