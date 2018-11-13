Решение о сохранении Торатау – это история про консолидацию: мнение

В информационном поле новость о сохранении Торатау ждали очень давно, считает зампредседателя Госсобрания РБ Эльвира Аиткулова. По её словам, это был запрос на общественные ожидания, так как много общественных деятелей высказывались за сохранение горы.

«Торатау для нашей республики — не просто гора, не просто священный символ. За последние годы ожесточенных дискуссий по поводу сохранения горы она стала своеобразным символом объединения в Башкортостане. Это история про консолидацию, — говорит Аиткулова. — Это не был банальный спор хозяйствующих субъектов, как пытались преподносить. И поэтому однозначное решение о сохранении Торатау — долгожданное решение. Было странно, что дискуссия по этому вопросу до сих пор продолжалась с учетом того, что у горы есть охранный статус, который сохраняется и сегодня».

Как сообщалось ранее, врио главы республики Радий Хабиров договорился с «Башкирской содовой компанией» группы «Башхим» о разработке шихана Куштау, хотя в самой компании настаивали на передаче производству в качестве сырьевого источника гору Торатау. По данным БСК, на Торатау более качественные запасы сырья, однако гора является памятником природы и имеет защитный республиканский статус. Доступные запасы ныне разрабатываемого Шахтау иссякнут примерно в 2022 году.

Фото: ИА «Башинформ»

Источник: http://www.bashinform.ru/m/