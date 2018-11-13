С 2019 года нельзя сдавать и базовую, и профильную математику – утверждены новые правила

В 2019 году школьники будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ по новым правилам: Рособрнадзор утвердил новый порядок проведения государственной итоговой аттестации.

Для одиннадцатиклассников самое важное изменение произошло в части экзамена по математике. Если в прошлые годы выпускники могли сдать этот предмет как на базовом, так и на профильном уровнях, то теперь они должны выбрать только один. Вместе с тем, в порядке предусмотрено, что в случае получения неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изменить выбранный ранее уровень для повторной сдачи экзамена в резервные сроки.

При этом выпускники прошлых лет, уже получившие аттестат, для поступления в вузы могут выбрать только профильную математику.

Еще одно нововведение в экзаменах по иностранным языкам. В следующем году наряду с английским, немецким, французским и испанским учащиеся смогут сдавать китайский.

ЕГЭ по информатике теперь можно будет сдавать в компьютерной форме без использования бумажных бланков.

В ОГЭ (9 классы) основное изменение — итоговое собеседование по русскому языку. Его успешное прохождение будет являться условием допуска к государственной итоговой аттестации.

Проводиться итоговое собеседование будет во вторую среду февраля и оцениваться по системе «зачет»/«незачет». Для участников, получивших «незачет» либо пропустивших собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки сдачи — вторая рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.

В обоих случаях при подаче заявления участник экзамена должен указать сроки участия (досрочный, основной, дополнительный). Установлен срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в сентябре — за две недели до начала экзаменов.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал, сообщили в Рособрнадзоре РБ.

Источник: http://www.bashinform.ru