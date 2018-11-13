Сельским поселениям необходимо организовать места для складирования не относящихся к ТКО отходов

Жители сельских районов Башкортостана, а это около 40% четырехмиллионного населения региона, испытывают сложности со сбором и вывозом отходов разных категорий. Сельским поселениям необходимо принять меры по организации мест для складирования не относящихся к ТКО отходов. Такое мнение высказал координатор проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков.

«На сегодня на селе остро стоит проблема не только с утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО), но и строительного мусора и растительных отходов, которые образуются в результате деятельности личных подсобных хозяйств, – отметил Шафиков. – Конечно, с переходом на новую систему обращения с отходами сельские территории будут охвачены деятельностью региональных операторов. Но что делать со строительными отходами, которые появляются, например, при разборе дома, сарая и других хозяйственных построек? С некоторых пор сжигать такой мусор запрещено. Транспортировка объемного строительного мусора до полигона, который, как правило, находится на значительном удалении, является непосильной нагрузкой для бюджета сельской семьи».

Он напомнил об истории с жителем Мелеузовского района Башкортостана. Сельчанина оштрафовали на 6 тыс. руб. за то, что он выбросил на сельскую свалку мусор после демонтажа старого дома. Эксперты ОНФ считают, что люди вынуждены совершать правонарушения, часто сами о том не подозревая, так как нет понятной схемы утилизации строительных отходов. Например, вокруг Уфы, по данным космических снимков, предоставленных Башкортостанским отделением Русского географического общества, насчитывается около 400 свалок, которые на 90% состоят из строительных отходов.

«Региональное отделение ОНФ в Башкортостане на протяжении нескольких лет поднимает проблему утилизации отходов, не относящихся к ТКО. Простой запрет на вывоз подобных отходов на сельские свалки не решит вопрос. Есть угроза, что этим мусором будут завалены леса, овраги и поля, а также контейнерные площадки и другая инфраструктура, которая будет создана в ближайшие год-два. Поэтому считаем, что сельским поселениям необходимо принять меры по организации мест для складирования отходов, не относящихся к ТКО, а муниципалитетам – разработать варианты их утилизации», – заключил Шафиков.