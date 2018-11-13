Шагнем в новый год без долгов по налогам!

Установленный срок для своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2017 год истек 3 декабря. С 4 декабря на сумму налога начисляются пени за каждый день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России.

Во избежание возникновения возможных неприятностей в преддверии новогодних каникул, налоговые органы Республики Башкортостан рекомендуют заранее проверить наличие задолженности перед бюджетом и погасить ее в добровольном порядке до наступления Нового года.

В отношении граждан, не уплативших налоги в срок, будут введены меры принудительного взыскания. Задолженность по налогам может быть взыскана за счет имущества должника либо его денежных средств на счетах в банке. Также наличие долга перед бюджетом может стать неприятным сюрпризом при выезде за границу. Чтобы встреча Нового года, в том числе за рубежом, стала приятным событием, стоит заранее уточнить, все ли налоги уплачены.

Обращаем внимание граждан, что к процессу взыскания долга могут привлечь и работодателя должника. В случае, когда сотрудник имеет задолженность по налогам, но она не превышает сумму в 25 тыс. руб., налоговые органы вправе направить исполнительный документ напрямую по месту работы должника, минуя службу судебных приставов. В данном случае работодатель обязан удержать долг из его заработной платы.

Кроме того, в отношения должника могут ввести ограничительные меры в виде запрета на регистрационные действия на все виды его имущества (автомобиль, объекты недвижимости, земельные участки и т.д.)

До 23 декабря включительно офисы налоговой службы продолжат свою работу в усиленном режиме: по будням с 09.00 до 20.00 часов, по субботам – с 10.00 до 15.00 часов.

Также до 23 декабря для удобства граждан на территории крупных торговых центров Уфы и региона, а также в отделениях республиканского многофункционального центра функционируют мобильные офисы налоговой службы. Подробная информация о графике их работы размещена на сайте WWW.NALOG.RU.

В случае, если гражданин не получил налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми объектами недвижимости либо транспортным средством, он может обратиться в любую налоговую инспекцию, ближайший офис МФЦ, направить заявление об этом с помощью сервиса «Обратиться в ФНС России» либо через свой «Личный кабинет».

Также по всем возникающим вопросам можно обратиться по телефону «горячей линии» Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан:

(347) 226-38-00.