Создание геопарка «Торатау» – это окончательная точка в дискуссии о судьбе шихана

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Врио Главы республики Радий Хабиров подписал указ о создании геопарка «Торатау», который впоследствии будет предложен для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как отмечается в документе, парк создаётся для сохранения геологического, биологического и историко-культурного наследия республики, а также для развития туризма.

Агентство «Башинформ» обратилось в пресс-службу Главы республики за комментарием по поводу этого документа и вот что нам ответили:

«А каких комментариев вы ждете от Радия Фаритовича? Когда он говорит, что ставит в дискуссии точку, то это именно точка, а не какой-то еще знак препинания. Он всё сказал предельно ясно и понятно», — ответил официальный представитель пресс-службы Администрации Главы РБ Фанур Ягафаров.


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Автор: (12 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.


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