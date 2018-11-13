Тихий убийца

Давненько Стерлитамакский городской суд не видел столь массовых процессов. 19 ноября по обвинению в хранении и распространении наркотиков на скамье подсудимых предстали сразу 43 человека. И это была не вся группировка наркоторговцев. Судебные разбирательства по нескольким из фигурантов дела к тому времени уже состоялись. Теперь судили основную часть группировки.

«Слабоумием не страдают…»

Уголовное дело было возбуждено ещё осенью 2014 года. А первые эпизоды датируются мартом этого года. В целом в ходе двух этапов задержаний в ряде городов России к делу привлекли свыше 50 человек. Было изъято более 33 кг наркотиков, в основном синтетического происхождения. Впоследствии уголовные дела (500 томов) объединили в одно. Как сообщали в своё время интернет-сайты, совокупный доход от нелегального бизнеса оценивался в 35 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что в Москве располагался целый склад наркотических веществ. Поставки шли в Уфу, Стерлитамак, Ишимбай, Самару, Балашиху, Саратов, Ярославль, Курск, Одинцово, Белгород, Иваново, Астрахань.

Здесь наркотик расфасовывали по пакетикам и через собственный сайт реализовывали так называемым «бесконтактным способом», то есть через сеть интернет-магазинов, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Плата за «товар» – через платёжные терминалы на электронные счета, зарегистрированные на третьих лиц. После оплаты «покупатель» отыскивал дозу в условленном месте. Понятно, что в целях конспирации «схроны» постоянно менялись.

Слежка за дилерами велась почти год. И всё же нескольким лидерам группировки удалось скрыться на территории Украины. Они объявлены в международный розыск.

Среди фигурантов уголовного дела были люди как непосредственно занимавшиеся организацией незаконного оборота наркотиков («управляющие»), так и курьеры, операторы и закладчики.

Неудивительно, что в зале заседания яблоку негде было упасть. Сотрудники службы судебных приставов, как администраторы в театре, выискивая свободные места, рассаживали «зрителей». Впрочем, далеко не все из них были «зрителями», то есть родственниками подсудимых, представителями прессы и т.д. Часть подсудимых пришла на заседание в статусе находящихся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

«Согласно заключению комиссии судебно-медицинских экспертов номер.., – судья А.Иванов пофамильно перечисляет каждого из подсудимых, – какими-либо хроническими и психическими расстройствами и слабоумием не страдает…». И так сорок три раза подряд. Наконец, после оглашения заключения врачей судья приступает к оглашению резолютивной части приговора.

«Лёгкий и безопасный»

Из тех же интернет-сайтов известно, что преступное сообщество отличалось строгой иерархией и распределением ролей. Руководитель каждого структурного подразделения непосредственно отвечал за доставку наркотиков в «курируемый» регион России, а также за их дальнейшую реализацию на местах. В ходе расследования

были вскрыты клиентские базы с указанием имён, контактов крупных заказчиков и рядовых распространителей «товара». Доказательств преступной деятельности у следствия оказалось достаточно: были изъяты вся «бухгалтерия» организованной группы, компьютерная техника. Преступления, связанные со сбытом наркотических средств, в зависимости от тяжести предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режимов. Многие из осуждённых попались на спайсах. Тех самых курительных смесях, что до поры до времени чуть ли не в открытую продавались в киосках.

В конце «нулевых» Россию захлестнули эти так называемые «лёгкие» наркотики. Их распространители утверждали, что никакой зависимости при анализах не обнаруживается, да и вообще компоненты смесей не запрещены. В ход шли и такие аргументы: мол, от водки и сигарет вреда не меньше, но они же не под запретом. И многие этому верили. Пока врачи и законодатели разобрались, что это за «лёгкий» наркотик, доступный и «безопасный» серийный убийца успел поглотить целые регионы страны. Наконец, когда больницы затрещали по швам, было ужесточено наказание за распространение и хранение спайсов.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 4 декабря 2018 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН