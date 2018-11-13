Турнир по греко-римской борьбе
22 декабря в спортзале Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса состоится открытый республиканский турнир по греко-римской борьбе памяти мастера спорта Игоря Беличенко. В соревнованиях примут участие юноши 2006-2007 годов рождения. Начало соревнований в 10 часов. Вход свободный.
Автор: Администратор (19 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Спорт. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.