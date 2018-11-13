Установлен новый прожиточный минимум для населения Башкирии

Правительство Башкирии установило величину прожиточного минимума на душу населения в среднем за месяц III квартала 2018 года.

Согласно опубликованному сегодняпостановлению правительства, величина прожиточного минимума в расчете на душу населения установлена в размере 8940 рублей. Для трудоспособного населения – в размере 9504 рубля, пенсионеров – 7283 рубля, детей – 8975 рублей.

Величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины в республике и данных Башкортостанстата, касающихся уровня потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Источник: http://www.bashinform.ru