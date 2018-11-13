Уважаемые сотрудники спасательных служб!

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником! В любое время суток, в любую погоду вы первыми спешите на помощь тем, кто попал в беду. Вы регулярно несёте службу, оперативно реагируя на любые сигналы.

То, что для обычного человека является подвигом, для вас – повседневная работа, требующая огромной самоотдачи, мужества и стойкости. Убеждён, что и впредь вы будете с честью и достоинством нести гордое звание спасателя, продолжая славные традиции ваших предшественников.

В этот праздничный день примите самые искренние слова благодарности за нелёгкий и благородный труд! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей работе!

Владимир Куликов,

глава администрации

ГО город Стерлитамак