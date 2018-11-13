В Башкирии музыкальные школы получат более 60 пианино

Детские музыкальные школы Башкортостана к Новому году получают в дар 63 пианино. О безвозмездной передаче школам инструментов сообщила министр культуры Амина Шафикова на IV Республиканском совещании по культуре.

«По поручению президента Российской Федерации правительство и министерство культуры РБ заключили с Минпромторгом договор о передаче 63 инструментов фабрики роялей и пианино «Аккорд» для детских школ искусств. Мы уже начали оформление», — сообщила министр.

Таким образом, как отметила руководитель ведомства, новые пианино получит большая часть музыкальных школ республики.

Источник: http://www.bashinform.ru/