В Башкирии нашли приют лосенку, которого едва не растерзали волки

Сохатого согласился принять республиканский Центр спасения животных. Напомним, до этого малыш находился у местного жителя, который вместе с егерями спас зверя. Но оставаться там долго он не мог. Сотрудники Белозерского госзаказника взялись за транспортировку лосенка в Кушнаренковский район. На протяжении всего пути их сопровождала съемочная группа БСТ.

Из зашуганного дикого зверя он превратился, пусть не в ручного котенка, но уже вполне в домашнего питомца. Судьба, словно давно готовила их к встрече. Мансаф – бывший охотник, который еще много лет назад после первой вылазки на лося поставил винтовку в дальний угол, предпочтя рыбалку, во время которой ему и было суждено спасти этого истекающего кровью, загнанного в воду волками малыша. Теперь уже не безымянного. Вместе с женой он выходил бедолагу. Кормили с рук, кутали одеялами, натирали рану прополисом.

Но, к сожалению, остаться со своими спасителями он не может. Содержать дикого зверя дома нельзя, да и малышу требуется профессиональная помощь. Рана оказалась серьезнее, чем думали вначале. Волки порвали лосенку связки, задняя правая нога не держит. Он, шатаясь, но на удивление спокойно, словно доверившись людям, заходит в перевозку. В ней до Центра спасения диких животных ему придется преодолеть более 200 километров.

Альмира Кильмухаметова: «Чувствует, как мы дверь открываем. Встанет и смотрит, когда мы выйдем, когда погладим. Любит, когда гладим, слушается, смотрит».

Он стал для неё как ребенок, признается Альмира Кильмухаметова. Это она каждый день обрабатывала ему рану, вместе с мужем вскакивала по ночам, чтобы проверить всё ли хорошо. Так что не удивительно, что по щекам потекли слезы, а руки всё не отпускали ставшего родным малыша.

Машина с лосенком отъезжает, а они по привычке, словно прощаясь с человеком, машут ему в след. Дорогу сохатый перенес спокойно. В перевозку малышу накидали сена, чтобы было мягче и теплее. В Куляшке его уже ждали сотрудники Центра спасения. Вывести лосенка из перевозки оказалось труднее, чем завезти туда. Почти нет знакомых лиц и голосов. Но вскоре он все-таки боязливо переступает порог.

Из-за травмы, сотрудникам приходится поддерживать лосенка. Каждый шаг ему дается с трудом. С дороги малыша поспешили накормить дубовыми ветками. Для лосей это одно из любимых лакомств. Сохатых здесь выхаживают уже не в первый раз.

Мунир Идрисов, начальник отдела Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан: «Отбитых привозят, бывает, мать бросает. В этом году вот выпустили, назвали Зиной, потому что с Зилаирского района. Ближе к осени пришла обратно, мы в вольер пустили, кормили, и она родила весной детенышей двоих».

Лосенка будут кормить специальными веткормами и оказывать медпомощь. Из-за того, что в рану попала инфекция, сохатому требуется курс антибиотиков.

Вольер в Центре спасения не тот, что привыкли видеть люди в зоопарках – клетку 4 на 4. Здесь это территория в 5 гектаров, огороженная забором. И на этой земле гармонично уживаются все. Кабаны, у которых охотники убили маму, покалеченная волками косуля. Здесь и животные пострадавшие от более сильных зверей, и жертвы человеческой жестокости. Лосёнок останется здесь навсегда, он уже никогда не будет могучим хозяином леса, но зато уже стал хозяином многих людских сердец.

Источник: https://bash.news