В Башкирии утвердили максимальные индексы платы за коммунальные услуги с 2019 года

В Башкирии распоряжением врио Главы республики Радием Хабировым утверждены предельные индексы платы за коммунальные услуги 2019-2023 гг. Во всех районах и городах повышение стартует с 1 января наступающего года на 1,7%. Вторая волна — с 1 июля максимум на 4%.

Напомним, постановление о двухэтапной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подписал премьер-министр Правительства России Дмитрий Медведев.

Источник: http://www.bashinform.ru/