В Башкирии за рождение первенца с 1 января 2019 года не будут выдавать 300 тысяч рублей

В Башкирии за первенца в семье, который родился после 1 января 2019 года больше не будут выдавать 300 тысяч рублей.Республиканскую программу продлевать не собираются. По словам и.о. вице-премьера республиканского правительства Ленары Ивановой, выплаты получат льготные категории граждан, которые успеют подать документы до 1 июля 2019 года.

«Будут дообеспечивать тех, кто уже попал или попадет в программу. Естественно, только на детей, которые родились до 1 января 2019 года, — цитирует Иванову«Комсомольская правда» в Уфе.

Напомним, республиканскую программу «300 тысяч за первого ребенка» инициировал бывший глава Башкирии Рустэм Хамитов. Курировал вопрос о выдачи сертификатов — региональный госкомитет по строительству.

Источник: http://www.bashinform.ru