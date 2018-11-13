В Стерлитамаке открылась главная городская ёлка

Дни сменяют друг друга, неумолимо приближая конец года. Однако новогоднее настроение не рождается само по себе. Создать его можем мы сами. А поводы для этого найдутся. Например, в конце прошлой недели открылся новогодний городок. Традиционный праздничный концерт от творческих коллективов города поднял настроение всем присутствующим. Да и как же можно было остаться равнодушным, слушая задорные башкирские песни в исполнении народного фольклорного коллектива «Ашкадарские узоры». При виде старушек-веселушек ноги сами просились в пляс. Вместе с участниками вокального ансамбля «Мечта» собравшиеся вспомнили любимые новогодние песни.

Кататься вместе веселей!

Потом на сцене появился Новый год вместе со своим другом Снеговиком. Они развлекали ребятню и взрослых весёлыми стихами, задорными песнями и танцами. Не обошлось на этом празднике и без главного символа следующего года – забавного поросёнка. Он спел про себя шуточную песню и заверил всех, что новый год будет обязательно счастливым.



Герои праздника

Но этот праздник невозможен без главных героев – Деда Мороза и Снегурочки. Они просто не могли не отозваться на дружный зов взрослых и детей. Главный зимний волшебник в роскошной синей шубе, довольно улыбаясь в свою окладистую бороду, спел для ребят песню, а затем вместе с детворой зажёг огни на главной городской ёлке. Чтобы получить сладкий подарок от Дедушки Мороза, ребятам пришлось постараться – выдержать весёлый танцевальный марафон. Девчонки и мальчишки с удовольствием отплясывали и барыню, и цыганочку.

Однако всё хорошее, как известно, рано или поздно заканчивается. Вот и главный новогодний волшебник, поздравив всех с наступающим праздником, умчался открывать другие зимние городки. Взрослые и дети катались с горок, играли в догонялки, исследовали ледяной лабиринт и фотографировались – в общем, веселились от души.

Ольга КИСЕЛЁВА