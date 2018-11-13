В Стерлитамаке открываются новогодние городки



Сегодня в 16.00 откроется новогодний городок на площади перед Городским дворцом культуры (пр.Октября, 35). Гостей праздника ждёт театрализованная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также игры, хороводы, конкурсы, танцы, с участием лучших творческих коллективов города.

Завтра новогодние городки откроются в посёлке Шахтау и в парке культуры и отдыха им.Ю.Гагарина. В Шахтау праздничные мероприятия начнутся с 15.00. Для жителей микрорайона будет организовано театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, катание на снегоходах, торговля кондитерскими изделиями и новогодними аксессуарами. Также пройдёт хоккейный матч, шорт-трек, лыжные гонки, игра «Лабиринт-ориентирование» и конкурсы. Будет работать полевая кухня и бесплатный горячий чай. Завершится праздник фейерверком. Торжественное открытие праздника в 16.00.

Также парк им.Ю.Гагарина и развлекательный комплекс аттракционов «Галактика» приглашают горожан 15 декабря на открытие зимнего сезона. Начало в 15.00. Для жителей и гостей города творческие номера подготовили детская школа искусств, центр творческого развития «Созвездие» и танцевальный коллектив «Ритм жизни». В программе – открытие гостевой юрты Деда Мороза и Снегурочки и розыгрыш призов. В 18:00 начнётся огненное шоу, а в 21.00 – праздничный салют.

По информации отдела культуры

администрации ГО г.Стерлитамак