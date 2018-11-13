В Стерлитамаке состоялся IV открытый турнир по ментальной арифметике международной сети «Пифагорка»

В воскресенье, 2 декабря, состоялся IV открытый турнир по ментальной арифметике международной сети «Пифагорка» в Стерлитамаке.

Уникальная японская методика быстрого счёта стремительно набирает обороты в России. Три года назад в стране открылись первые центры, на сегодняшний день их уже более 100.

В нашем городе «Пифагорке» в апреле исполнилось 2 года, а самому тренинговому центру развития интеллекта уже более 6 лет.

В этих центрах занимается около десяти тысяч детей, которые умеют считать быстрее калькулятора. Сильнейших выявляют на местных, городских и региональных турнирах.

Цель турнира – повысить у обучающихся уровень владения счетами и популяризировать ментальную арифметику как интеллектуальный спорт.

Из 130 поданных заявок на участие в турнире покоряли интеллектуальную ментальную вершину в тренинговом центре развития интеллекта «Международная школа скорочтения и развития памяти по методикам Л.Л.Васильевой» 82 смелых ментальщика нашего города.

Каждый из них старался продемонстрировать лучшие результаты в умении быстро считать по правилам методики.

Ребята разделились на две категории: в соответствие возрасту и уровню развития по методике ментальной арифметики, решая за ограниченный промежуток времени примеры по 10 чисел с разрядностью чисел от единиц до тысяч.

На турнире детям предлагалось пройти три испытания:

1) счет на счётах соробан. За 25 минут ребята решали до 140 примеров на сложение и вычитание;

2) ментальный счет. За 15 минут ментальный счёт до 120 примеров без использования калькулятора или подручных средств. Все вычисления производятся в воображении!

3) флеш-счёт 50-ти примеров на сложение и вычитание многозначных чисел, воспроизводимых на большом экране.

Ментальная арифметика – это не просто методика обучения, это настоящий интеллектуальный спорт, который требует от детей терпения и силы воли.

В группах по итогам турнира были определены победители, которым вручили заслуженные кубки, медали и подарки. Все ученики получили сертификат участника турнира и море ярких впечатлений. Скучным мероприятие точно не было.

Организаторы сделали настоящий праздник для детей с большим количеством подвижных игр, песен, танцев, флешмобом под гимн «Пифагорки», ярким выступлением команды ученых из Like шоу.

Все это произошло благодаря дружной и сплочённой команде партнеров и друзей центра под руководством Татьяны Николаевны Толстовой, а именно:

развлекательную и спортивную части вела яркая координатор детского клуба «Ворлд Кидс» Резеда Римовна Тумашевич,

тёплыми подарками порадовали наши постоянные партнеры городских проектов: билеты в кино от @kinoport («Кинопорт» — Стерлитамак) и билеты на игру в боулинг от @bosfor_str (ресторан и боулинг Босфор | Стерлитамак),

ответственная за красоту наших участников и их заботливых родителей – студия красоты «МОХИТО» и «Сахар и Воск» и лично руководитель Аделя Амировна Жигалова,

приятными бонусами и сертификатами порадовала сеть детских развлечений «Галактика» и «В стране чудес»,

Вкусный 12-килограмовый праздничный торт от «СтерХа» порадовал всех ребят,

тепло и дружно нас принимал и обслуживал ресторан «Самовар» на ул.Лесной, 16,

PRмаркетолог проекта Вера Ротова,

вкусными и полезными букетами порадовала Альфия Рахимова (@fruit_bouquet_str).

Все участники блеснули интеллектом и на славу доказали, что он находится на их кончиках пальцев! Ребята с достоинством выдержали пятичасовое мероприятие, а награды нашли своих героев и вот их имена:

Номинация «Счёт на счетах соробан»

Возрастная категория «Дошкольники»

Среди начинающих слушателей программы:

1 место – Андрей Павлович Воинов, г.Салават

2 место – Семен Андреевич Банников

Тренер по ментальной арифметике Галина Алексеевна Рахматуллина

3 место – Анна Косарева, г.Уфа

1 ступень развития:

1 место – Эвелина Сергеевна Щербакова

Тренер по ментальной арифметике Галина Алексеевна Рахматуллина

2 место – Радмир Дивеев, г.Уфа

3 место – Виктория Ильина, г.Уфа

2 ступень развития:

1 место – Аэлита Руслановна Мулюкова

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

Возрастная категория «Школьники»:

Среди начинающих слушателей программы:

1 место – Роман Бейсембаев,

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

2 место – Алиса Радиковна Асфандиярова

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

3 место – Арсений Сергеевич Редькин

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

3 место – Елизавета Андреевна Зайцева

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

1 ступень развития:

1 место – Эльяна Гайсина

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

1 место – Алиса Файрушина, г.Уфа

2 место – Михаил Андреевич Воронов

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

2 место – Тимофей Даминов, г.Уфа

3 место – Эвелина Эдуардовна Ситдикова

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

3 место – Амина Муртазина, г.Уфа

2 ступень развития:

1 место – Александр Игоревич Кошель.

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

2 место – Ярослав Денисович Трофимов

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

2 место – Владислав Эдуардович Каримов

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

3 место – Яна Айдаровна Утякаева

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

3 место – Полина Владимировна Кочкурова

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

3 место – Асель Исламгулова, г.Уфа

Номинация «Ментальный счет»

Возрастная категория «Дошкольники»:

Среди начинающих слушателей программы:

1 место – Анна Косарева, г.Уфа

2 место – Андрей Павлович Воинов, г.Салават

3 место – Семен Андреевич Банников

Тренер по ментальной арифметике Галина Алексеевна Рахматуллина

1 ступень развития:

1 место – Эвелина Сергеевна Щербакова

Тренер по ментальной арифметике Галина Алексеевна Рахматуллина

2 место – Аделя Хазиева

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

2 место – Виктория Ильина, г.Уфа

3 место – Радмир Дивеев, г.Уфа

2 ступень развития:

1 место – Аэлита Руслановна Мулюкова

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

Возрастная категория «Школьники»

Среди начинающих слушателей программы:

1 место – Ангелина Вербицкая

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

2 место – Арсений Сергеевич Редькин

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

3 место – Алиса Радиковна Асфандиярова

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

1 ступень развития:

1 место – Алиса Файрушина, г.Уфа

2 место – Камиля Айдаровна Биктимерова

3 место – Искандер Мусин, г.Уфа

2 ступень развития:

1 место – Александр Игоревич Кошель

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

2 место – Илья Игоревич Глазков, г. Салават

3 место – Маргарита Емельянова, г.Уфа

Номинация «Флеш счет»

Среди дошкольников стал Матвей Павлович Чаплыгин

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

Среди школьников стала Асель Исламгулова, г.Уфа

Абсолютными чемпионами турнира по итогам полученных баллов стали:

Среди дошкольников стала Эвелина Сергеевна Щербакова

Тренер по ментальной арифметике Галина Алексеевна Рахматуллина

Среди школьников стал Роман Бейсембаев

Тренер по ментальной арифметике Флорида Жановна Гафарова

Илья Игоревич Глазков, г.Салават и Амина Муртазина, г.Уфа

В номинации «Безошибочность» победителями стали:

Среди дошкольников Дамир Кильматов

Среди школьников Илья Игоревич Глазков

В номинации «Скорость» победителями стали:

Среди дошкольников Аэлита Руслановна Мулюкова

Среди школьников Рианна Маратовна Туктарова

Тренер по ментальной арифметике Татьяна Николаевна Толстова

В номинации «Удачный старт» победителями стали:

Среди дошкольников Софья Александровна Чернова

Среди школьников Елизавета Зайцева

Звание «Кандидат в мастера ментальной арифметики» присуждено следующим участникам:

В номинации «Работа на счётах»

1 ступень

Михаил Воронов

Эвелина Ситдикова

Эльяна Гайсина

Эмилия Насырова

Аяна Шамаматова

Арина Алиева

2 ступень

Илья Глазков

Владислав Каримов

Дмитрий Маркисов

Иван Арефьев

Семен Толкачев

Утякаева Яна

Матвей Чаплыгин

Риана Туктарова

Ярослав Трофимов

Артем Овчинников

Лейла Тарусова

Азалия Шагабутдинова

Маргарита Емельянова

ДамирСулейманов

Денис Стюхин

Арина Меркулова

В номинации «Ментальный счёт»

1 ступень

Камиля Биктимерова

Михаил Воронов

Гайсина Эльяна

Искандер Мусин

Эмилия Насырова

Аяна Шамаматова

Тимофей Даминов

Полина Зайцева

Алиса Файрушина

Амина Муртазина

2 ступень

Александр Кошель

Матвей Чаплыгин

Шаяхметова Самира

Маргарита Емельянова

Асель Исламгулова

Среди 10 заботливых родителей был проведён мини-турнир, где они напрягли свои извилины по полной и по итогам лучший результат показала мама нашего победителя Эльвира Хабиназаровна Мухаррамова. В подарок она получила лучшее – книгу-тренажёр по развитию интеллекта, внимательности и памяти! У нас всё лучшее для лучших!

Наши призёры занимаются в центре в течение девяти месяцев. Их успех – стимул для юных горожан. При старании и желании можно освоить данную методику и оказаться лучшим среди сильнейших.

Все победители получили шанс принять участие в региональном турнире в феврале 2019 г. в Уфе и IV международном турнире по ментальной арифметике «Пифагорка» в июне 2019 г. в Москве.

Мы гордимся всеми участниками турнира и верим, что это величайший опыт для достижения новых больших побед!

Желаем ребятам успехов в получении знаний и головокружительных открытий, а «Пифагорке» в Стерлитамаке — процветания и ещё больше творческих идей и впечатляющих результатов!

Центр развития интеллекта «Пифагорка» в городе Стерлитамаке находится по адресу: ул.Худайбердина, 122 «а» (ост. «Л.Толстого», здание магазина «Кламас» и «Уфанет»), 3 этаж, кнопка домофона № 1, приёмная центра – офис № 11. Т. 8-987-243-92-52. sterlitamak.pifagorka.com здесь: https://vk.com/app5708398_-35987805

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Для справки:

Ментальная арифметика – уникальная японская методика быстрого счёта. Помимо того, что в результате занятий дети считают быстрее калькулятора, упражнения на счётах задействуют оба полушария головного мозга. Причём, их развитие происходит согласованно и гармонично. Что, в итоге, помогает натренировать нейронные связи головного мозга ребёнка, развить скорость и качество его мышления, заметно улучшить память и внимание. Счёты Соробан или Абакус были завезены в Японию ещё в средние века и до сих пор активно используются в системе образования. Последние несколько лет ментальная арифметика активно развивается в 55 странах мира (США, Канада, Великобритания, Австрия, Испания, Австралия, Япония, Малайзия, Таиланд, Китай и другие).