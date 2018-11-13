В Стерлитамаке запускается уникальный проект наставничества для детей из детдомов

В Стерлитамаке стартует необычный проект – «Наставничество». Наставник – это человек, который становится для подростка из детского дома старшим другом на долгое время. У наставника есть жизненный опыт, он может помочь ребёнку раскрыть свой потенциал и справиться с любыми трудностями. Наставник помогает подростку узнать больше о взрослом мире, разобраться в его правилах, почувствовать себя “в своей тарелке” за пределами детского дома.

Кандидатом в наставники может стать любой человек старше 24 лет, имеющий сильное желание и немного свободного времени. Каждый кандидат проходит два бесплатных тренинга: «Технология наставничества» и «Психология сиротства» и индивидуальное собеседование с координатором и психологом проекта. После собеседования, на основании особенностей темперамента, интересов, умений наставника мы пытаемся понять, для кого из ребят, ждущих старшего друга, будет наиболее полезно общение с ним. То есть пара формируется, в первую очередь, исходя из интересов и потребностей ребенка.

Поскольку дети в детском доме все очень разные, то и наставники нужны самые разные. Мужчины и женщины, экстраверты и интроверты, весельчаки и философы – дети ждут вас!

И мы приглашаем активных и неравнодушных жителей Стерлитамака записаться в первую обучающую группу для кандидатов в наставники. Первый тренинг “Технология наставничества” будет проведен 22 декабря с 10 до 17 часов по адресу г. Стерлитамак, ул. Полевая, д.138, детский дом. Тренинг бесплатный. При себе желательно иметь вторую обувь.

Для записи на обучение пришлите письмо с пометкой «Наставник» на электронный адрес nastavnikstelik@yandex.ru. Вопросы координатору проекта Салиме Мануиловой можно задать по телефону: 8-937-836-74-65.

P.S. Сразу после новогодних каникул проект запустят и в Петровском детском доме Ишимбайского района. Поэтому будущие наставники из Ишимбая тоже приглашаются на тренинг в Стерлитамак.