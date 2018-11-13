В Стерлитамаке запустят производство силикагеля

В Стерлитамаке планируется открыть завод по производству силикагеля. Проект предусматривает создание 59 рабочих мест, объем инвестиций составит 140 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комиссии по рассмотрению и отбору инвестиционных проектов для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкортостана. Было рассмотрено четыре новых проекта, в сумме они предполагают создание 336 рабочих мест.

Компания «РИМАР силикагели» в 2019 году планирует построить завод по производству силикагеля бытового назначения. Согласно проекту, мощность завода – около трех тысяч тонн в год.

Отметим, производство силикагеля в Стерлитамаке станет первым в России.

Силикагель — высушенный гель, образующийся из перенасыщенных растворов кремниевых кислот при pH > 5—6. Применяется как твёрдый гидрофильный сорбент.

Фото: из открытых источников

Источник: http://www.bashinform.ru