Велосипед нашёл своего хозяина
В редакции «СР» прошёл розыгрыш главного приза конкурса «100 велосипедов к 100-летию Республики Башкортостан». Победителем стала наша подписчица Райхана Муртазовна Мазитова. Поздравляем победительницу и приглашаем её за велосипедом 20 декабря в 14 часов по адресу: ул.Комсомольская, 82, 4-й этаж, приёмная.
Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН.
Автор: Администратор (19 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.