Велосипед нашёл своего хозяина

В редакции «СР» прошёл розыгрыш главного приза конкурса «100 велосипедов к 100-летию Республики Башкортостан». Победителем стала наша подписчица Райхана Муртазовна Мазитова. Поздравляем победительницу и приглашаем её за велосипедом 20 декабря в 14 часов по адресу: ул.Комсомольская, 82, 4-й этаж, приёмная.

Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН.