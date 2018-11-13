Вице-мэр Стерлитамака ответил на вопросы журналистов

Близится к концу 2018 год. Первый заместитель главы администрации Стерлитамака Юрий Волдемарович Тротт ответил на вопросы журналистов, подвёл предварительные итоги этого года, рассказал о планах.

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ

В первую очередь журналисты попросили прокомментировать ситуацию на городском рынке пассажирских перевозок.

– Проблема с «серыми» перевозчиками назрела давно, – признал заместитель главы. – Нелегалы пришли в Стерлитамак 10 лет назад, постепенно заняв 60 процентов рынка пассажирских перевозок. Естественно, в этой ситуации сильнее всего пострадал городской автотранспорт. Троллейбусы, автобусы не были загружены. Это повлекло за собой недостаток финансовых средств. Что, в свою очередь, не могло не сказаться на состоянии автопарка. Хотя, в отличие от «серых» перевозчиков, легально работающие компании следят за техническим состоянием машин, которые ходят по расписанию, и пассажиры у них застрахованы.

Конечно, предпринимались неоднократные попытки решить этот вопрос. Сейчас решение проблемы с нелегальными перевозчиками взял под личный контроль врио Главы республики Радий Хабиров. Чтобы навести порядок в этой области, оперативно работают транспортная и налоговая инспекции, ОБЭП. Из примерно 220 машин, которые нелегально выходили на маршруты Стерлитамака, сегодня осталось порядка 80 единиц. Эта цифра могла быть меньше. Но водители оперативно оповещают друг друга по мобильным телефонам о начале очередного рейда и уходят с городских маршрутов.

– Куда уходят нелегальные перевозчики?

– Нелегалы не уходят в никуда. Мы не можем оставить их семьи без постоянного источника дохода, поэтому администрацией города совместно со Стерлитамакским троллейбусным управлением, «Башавтотрансом» и другими легальными компаниями разработана программа, согласно которой водители вместе со своим транспортным средством могут устроиться в легально работающие организации. Но многие отказываются, потому что их доход в этом случае существенно снижается, ведь легальные предприятия платят налоги и другие обязательные сборы, чего не делали и не делают нелегалы. Госпредприятия также принимают водителей без автомобилей. И многие уже трудоустроены. Работа в этом направлении продолжается.

– Готова ли городская транспортная система к уходу нелегалов?

– К смене перевозчиков мы готовились давно. Это был только вопрос времени. В городе работает диспетчерская. Она укомплектована современными компьютерами и программами, необходимыми для контроля за пассажирскими перевозками. Мы составим общее расписание, которое позволит обеспечить перевозки пассажиров по городу с шести утра до половины первого ночи.

Отдельный вопрос – техническое состояние троллейбусов и автобусов. В прошлом году СТУ собственными силами провело капремонт троллейбуса, который теперь соответствует современным требованиям. Там появились wi-fi, видеонаблюдение, установлены система ГЛОНАСС и связь с транспортной диспетчерской Стерлитамака. Работы обошлись городскому бюджету в 4-5 млн рублей. А это существенная сумма. Поэтому городские автотранспортные предприятия рассчитывают на помощь республики. Сейчас Правительство Башкортостана рассматривает программу по приобретению новых транспортных средств для республиканских предприятий. Если такую программу примут, Стерлитамакское троллейбусное управление и «Башавтотранс» обязательно в ней поучаствуют.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ

– Жители Западного района спрашивают, планируется ли введение новых маршрутов.

– В этом районе на следующий год запланирована большая работа. Из республиканского бюджета выделяются деньги на строительство и благоустройство дорог по улицам Строителей и Караная Муратова, проспекту Октября с выездом на Раевский тракт, а также благоустройство бульвара по пр.Октября за «Сити-Моллом». Также рассматривается вопрос о новых маршрутах по новым дорогам.

– Будет ли там проложена троллейбусная линия?

– Троллейбусный транспорт в городе будет развиваться. Стерлитамак обязательно закупит троллейбусы на автономном ходу. Относительно этого района пока точно сказать не могу, поскольку вопрос с маршрутами только обсуждается.

ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ

– Какие дороги будут ремонтироваться в следующем году?

– С планом ремонта дорог на следующий год можно ознакомиться на сайте администрации. Также Стерлитамак участвует в федеральной программе, рассчитанной на 2019-2024 годы. Она направлена на реконструкцию дорог и дорожной инфраструктуры (остановочных павильонов, светофоров, пешеходных переходов и т.д.) и доведение их до принципов ГОСТа. Ежегодно по этой программе Стерлитамаку будет выделяться по 250 млн рублей. На следующий год уже расписаны конкретные улицы, участки, которые будут благоустраиваться. Самая главная задача программы – максимально уменьшить число аварий и снизить дорожный травматизм и смертность.

– Почему переносят остановку «Гостиница «Ашкадар»?

– Существующая остановка выполнена не по ГОСТу: она находится практически на перекрёстке пр.Ленина и ул.Голикова, что затрудняет выезд оттуда. Её переносят на 10 метров ближе к Вечному огню. На новом месте будет устроен карман на три троллейбуса. Там появятся новый остановочный павильон и видеоэкран.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 декабря 2018 года)

К.СЕВОСТЬЯНОВ