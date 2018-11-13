Владимир Путин исполнит мечту юного жителя Башкирии
Молодой человек из Сибая стал частью всероссийского волонтёрского проекта «Мечтай со мной», призванного помогать в исполнении желаний тяжелобольных детей и пожилых людей.
Мечту Арслана Каипкулова исполнит Владимир Путин. Записки о заветных желаниях тяжелобольных детей находились в конвертах на стенде в комплексе «Арена-ЦСКА». Здесь же показывали видеоролики с мечтами детей. Один из них был об Арслане Каипкулове. У него редкое и практически не изученное врачами заболевание — нарушение иммунитета, которое вызывает новообразование в организме. Мальчик из Сибая хочет снять ролик о пассажирском самолёте марки «Ил».
Фото: соцсети, скриншот видео
ГТРК «Башкортостан»
Автор: Администратор (13 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Среда обитания. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.