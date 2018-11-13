Врио главы Башкирии поручил разработать новую программу для приобретения жилья

Аренда с последующим выкупом — врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил разработать новую программу для приобретения жилья молодыми специалистами. Об этом он заявил во вторник, 18 декабря, выступая с Посланием перед депутатами Госсобрания РБ.

«Обращаюсь к главам муниципалитетов. Не стоит отмахиваться от проблемы нехватки специалистов, говорить мне, что «это не мои полномочия». Всё, что происходит на вашей территории, — это ваша «зона ответственности»! — подчеркнул руководитель республики. — Не ждите, проявляйте активность, ищите сами нужных вам специалистов, помогайте им обустроиться в социальном, бытовом плане. Можете даже петь и танцевать для них — лишь бы остались».

В частности, в районах республики остро стоит вопрос нехватки медицинских кадров. Сегодня нашим лечебным учреждениям нужно дополнительно около 1300 врачей, привел данные Радий Хабиров.

«В следующем году по миллиону рублей подъёмных получат 125 врачей — узких специалистов, выезжающих работать в районы и малые города. Такие же выплаты будут произведены ещё 150 специалистам, которые, заключив договор, приняли участие в программе «Земский доктор», но по разным причинам их не получили», — сказал врио главы Башкирии.

Руководитель региона пригласил сегодня в Уфу супружескую пару Сальмаевых, приехавшую два года назад в деревню Нижнее Бобино Мечетлинского района из Оренбурга по программе «Земский фельдшер». Местные жители очень довольны их работой.

«В течение года больница оплачивала им съёмную квартиру. А сейчас на полученный в рамках программы миллион рублей они самостоятельно достраивают собственный дом, — сообщил Радий Хабиров — Знаю, что вы ждете третьего ребенка. Он первым из ваших детей будет рожден на своей исторической родине. Если пригласите, с удовольствием к вам в следующий раз заеду и посмотрю, как вы устроились в новом доме».

Врио главы Башкирии подчеркнул, что работа глав муниципалитетов будет оцениваться, в том числе, по показателю социально-бытового устройства медиков и других специалистов.

«Поручаю Правительству разработать республиканскую программу по предоставлению молодым специалистам арендного жилья с возможностью последующего выкупа», — сказал Радий Хабиров.

Руководитель республики признался, что где бы он ни встречался с жителями, их тревожит то, что из-за отсутствия достойной работы многие мужчины уезжают на заработки за пределы республики.

«В основном на «севера», подрывая там здоровье. Кроме того, зачастую рушатся семьи. А мы теряем трудоспособное население. Для нашей республики, я считаю, это один из главных вызовов на сегодняшний день, — отметил Радий Хабиров. — Люди будут оценивать нашу работу и по тому, насколько мы сумеем изменить этот негативный тренд. Нам нужны новые рабочие места, причем с достойной зарплатой. Будем привлекать в муниципалитеты инвестиции, открывать новые производства. Нужно возрождать старые предприятия, которые когда-то давали людям работу, а потом их по разным причинам привели к банкротству».

Фото: Олег Яровиков

Источник: http://www.bashinform.ru