За новогодним настроением – на КВН!
12 декабря в 19 часов в Городском дворце культуры пройдёт новогодний Кубок КВН Урала. В игре будут участвовать лучшие команды КВН нашей республики и чемпионы других городов России, команды из центральных лиг и международного союза КВН. Это событие, которое невозможно пропустить. Приходите и получите стопроцентный заряд новогоднего настроения!
Автор: Администратор (10 Дек 2018). Рубрика: Лента новостей, Новости Стерлитамака, Отдых. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.