За новогодним настроением – на КВН!

12 декабря в 19 часов в Городском дворце культуры пройдёт новогодний Кубок КВН Урала. В игре будут участвовать лучшие команды КВН нашей республики и чемпионы других городов России, команды из центральных лиг и международного союза КВН. Это событие, которое невозможно пропустить. Приходите и получите стопроцентный заряд новогоднего настроения!