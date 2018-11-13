Замечательный турнир

В течение двух дней на большой арене Дворца спорта в Стерлитамаке проходил IV Кубок Урала и Поволжья по всестилевому карате; сразу на восьми татами выступали команды двадцати трёх российских регионов и стран ближнего зарубежья – 1069 участников разных возрастов.

«Стерлитамак-Арена» 8 и 9 декабря была буквально наводнена спортсменами, спортивными судьями, болельщиками, и организаторам активно помогали десятки волонтёров. На торжественном открытии масштабного спортивного праздника сказал добрые напутственные слова глава администрации городского округа город Стерлитамак Владимир Куликов, пожелал участникам побед и опыта выступлений на турнире такого высокого класса. От имени генерального спонсора соревнований – АО «Башкирская содовая компания» – гостей Стерлитамака приветствовал депутат Госсобрания – Курултая Республики Башкортостан Сергей Лобастов.

Победителям вручены награды – кубки, медали, дипломы, грамоты, памятные подарки. Приятно, что первое командное место заняли каратисты Башкортостана; причём, значительный вклад в победу внесли именно воспитанники общественной организации «Лига стилевого карате Республики Башкортостан», возглавляемой Валерием Махновским. Второе место – у команды Самарской области, третье – у саратовцев.

Все участники соревнований и представители команд по завершении розыгрыша Кубка Урала и Поволжья от души благодарили организаторов турнира, за тёплый приём и гостеприимство.

Олег ПЕРШИН