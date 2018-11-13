Здравствуй, фестиваль!

Играем, поём, танцуем

На днях стартовал открытый фестиваль любительских театральных коллективов «Театральный Стерлитамак». Открыл его председатель жюри – главный режиссёр театрально-концертного объединения Зиннур Сулейманов:

– Радует, что в нашем театральном городе есть такой фестиваль. Думается, он будет набирать обороты. А пока хочется пожелать участникам вдохновения и удачи. В добрый путь!

На сцене – театральный коллектив музыкальных руководителей детских садов Стерлитамака. Зрителям представили спектакль по сказке Корнея Чуковского «Муха-Цокотуха». Действие началось с ярмарки – красочной и весёлой. Народ в ярких нарядах пел, танцевал, сыпал шутками да прибаутками. Муха-Цокотуха, в блестящем одеянии, в очёчках и на каблучёчках, сильно смахивала на всем знакомую московскую светскую львицу. Без денег она тоже не осталась. Нашла некоторый капитал – огромную монету. Впала в раздумье:

– Подумаю минутку, что купить: платье или юбку.

Но, следуя женской логике, купила самовар. Гостей наприглашала. И что тут началось! Пчела, танцуя под башкирские мелодии, принесла мёд. Мошкара прямо у самого входа начала отплясывать «Летку-енку». Блошки принесли сапожки – и тут же в канкан. Без страха поднимали ноги под Оффенбаха. А жуки-рогатые – мужики богатые – отстучали степ под американский джаз.

Именины Мухи-Цокотухи

Танцевальный вихрь прервал роковой Паук. Без песен и танцев обвил Муху верёвкой, а остальную публику обещал скушать. Через минуту его победил Комар. Он подошёл к Мухе. Зрители подумали, что он скажет: «А теперь, душа-девица, на тебе хочу жениться». Но Комар был убеждённый холостяк. Он с независимым видом предложил:

– А теперь, душа-девица, будем вместе веселиться!

И танец-пляс возобновился.

Пираты – бравые ребята (лицей № 12)

К выступлению готовились юные артисты из лицея № 12. Ребята показали довольно сложную постановку «Питер Пэн». Не все играли одинаково. Но в целом спектакль получился. Танцующие русалки были очаровательны. Индейцы превзошли всех. Похоже, детям нравилось изображать экзотических персонажей. Думается, они неплохо сыграли бы в постановке «Вождь краснокожих» по О Генри.

Детский сад № 79 порадовал сказкой «Колобок на новый лад». Роли исполняли не дети, а педагоги. Как и в «Мухе-Цокотухе», театральное действо утонуло в песнях и танцах. Но артисты были красивыми и стройными, это всё искупало. А как хорош Колобок! Приятно было смотреть на красивое лицо, ладную фигурку и ножки в кремовом трико. Но, тем не менее, в любительских спектаклях такого уровня лучше играть ребятишкам.

Есть в Стерлитамаке настоящий подростковый театр с хлёстким названием «Шут с нами». Бравые ребята показали музыкально-пластический спектакль по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Началось всё по обычаям нового времени: темнота, дымовая завеса, блуждающие огоньки. На этом фоне не ёжик в тумане, а пластическая зарисовка любви и одиночества. По сцене скитался Маленький принц. По тексту сказки он должен был прочищать три вулкана – два действующих и один потухший, выпалывать ростки баобабов. Судя по метаниям артиста, жизнь главного героя была тяжела и неказиста. Но вот всё изменилось. На планете появилась красавица – Роза с шипами. Принц полюбил её. Гордую, обидчивую и беззащитную.

Позади меня сидели бабушка с внучкой. Девочка вертелась, пока не увидела алеющий во тьме цветок, и с удивлением спросила:

– Это аленький цветочек и чудовище?

У каждого – свой взгляд на сказочную действительность. Действие продолжалось. Маленькому принцу Роза казалась капризной, жестокой и высокомерной. Он отправился странствовать, испытывая терпение зрителей. В конце приключений жёлтая змейка вернула его к звёздам. Так завершает своё произведение автор сказки.

Закончился первый день мастер-классом для режиссёров и артистов любительских театров.

Я.МИЛОНОВА