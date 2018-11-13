Жителей Башкирии ждут самая длинная ночь и самый короткий день: когда это произойдет

В день зимнего солнцестояния 22 декабря солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом. В северном полушарии ночь на 22 декабря — самая длинная в году, а день — самый короткий в году. В Башкирии День зимнего солнцестояния наступит 22 декабря в 03.22. Солнце в полдень поднимется над горизонтом на высоту, равную всего лишь 11°47′. В день летнего солнцестояния его высота над горизонтом составляет 58°39′.

В республике с 19 по 23 декабря световой день продлится всего 7 часов 8 минут, а ночь будет длиться 16 часов 52 минуты.

В уфимском планетарии пояснили, что в течение нескольких дней до и после момента солнцестояния высота Солнца над горизонтом в полдень почти не меняется — отсюда и происходит само название солнцестояния. По астрономическим параметрам, 22 декабря Солнце вступает в созвездие Козерога и знаменует начало астрономической зимы. В то же время, День зимнего солнцестояния — поворот на лето. Ведь именно с 22 декабря дни начинают увеличиваться. Солнце в полдень будет понемногу все выше подниматься над горизонтом, ночь будет постепенно сокращаться, а день увеличиваться и уже новогодняя ночь будет короче на 6 минут, соответственно на столько удлинится день. Через месяц, 21 января, Солнце в полдень поднимется над горизонтом на высоту в 15, 5°, а продолжительность дня увеличится на час.

Направление ветра в солнцестояние останется без изменений до дня равноденствия 22 марта.

Если в период с 22 по 25 декабря солнечно, то жди позднюю весну, а с посевом не спеши, иначе заморозки все попортят. И, наоборот: пасмурный день 25 декабря обещает раннюю весну, а год ожидается урожайным, если в полдень 25 декабря стоит пасмурная погода.

12 дней, начиная с 25 декабря, делают прогноз погоды на следующие 12 месяцев вперед. Предки всегда отслеживали эти дни, чтобы составить свой погодный календарь. 26 декабря показывало, какой будет погода в январе, 27 декабря — в феврале и так далее.

В самую длинную ночь в году также принято гадать на будущее и «видеть» вещие сны.

Источник: http://www.bashinform.ru