В ночь на 9 января в Стерлитамаке загорелась квартира в жилом доме по улице Кочетова. На место ЧП выехали пять единиц техники, 10 спасателей, полицейские и медики скорой помощи. По прибытию пожарные установили, что вспыхнуло кресло.

«Звено пожарных произвело тушение очага пожара и спасло из горящей квартиры мужчину. Пострадавший был передан бригаде скорой медицинской помощи. В ходе тушения пожара обнаружена погибшая женщина. Далее сотрудники пожарной охраны по лестничным маршам эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

С огнем пожарные справились за 30 минут. Сейчас дознаватели выясняют причину возгорания.

Фото: МЧС по РБ

Источник: http://www.bashinform.ru