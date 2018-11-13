Готовим у себя дома как в хорошем кафе

Старый Новый год вновь соберёт вместе друзей и родных.

– Чтобы новогоднее застолье стало праздником, а не испытанием для здоровья, нужно есть пищу, приготовленную из хороших продуктов по всем правилам, – напоминает Лилия Нигматуллина, заведующая производством кафе «Ивушка» ООО «Общепит-1». – Еда должна быть лёгкой. Салаты лучше заправлять не майонезом, а растительным маслом и лимонным соком. Кстати, заправленные салаты хранятся 2 часа при комнатной температуре и до 6 часов в холодильнике. Незаменимым блюдом на банкете становится мясной бульон: в кафе мы подаём его с фрикадельками, самсой и вак-беляшами. Секрет прозрачного бульона – в оттяжке: взбивается белок куриного яйца, вводится в бульон, бульон процеживается.

Лилия рассказывает о том, как меняются наши вкусы:

– Популярные некогда холодцы и заливное уходят, от жюльенов тоже отказываются (и это логично: жареный лук, жареные грибы, майонез – это слишком тяжёлая пища), едой в горшочках никого не удивишь. Люди хотят красивую трапезу – чтобы на больших тарелках подавалась полезная и вкусная еда, всё должно быть приготовлено по-домашнему, но при этом оригинально выглядеть.

2019 год обещает быть для специалиста по грамотному питанию благополучным: исполняется 10 лет с тех пор, как она в профессии, а ещё ей предстоит отпраздновать новоселье:

– Я не стала химиком или биологом, как хотела когда-то, – признаётся Лилия. – Жизнь распорядилась иначе и оказалась права: я работаю с удовольствием, каждый день слышу от наших горожан: «Спасибо». Это меня вдохновляет.

Вот несложные рецепты полезных угощений от Лилии Нигматуллиной:

Салат «Лёгкий»

Куриная грудка – 150 г, перец болгарский – 50 г, огурцы свежие – 50 г, помидоры свежие – 100 г, фасоль консервированная – 50 г, масло растительное – 25 г, лимонный сок – 50 г, листья салата. Отварную куриную грудку и овощи режем кубиками, листья салата рвём руками, поливаем лимонно-масляной заправкой.

Куриная ножка в «мешочке» из слоёного теста

Куриная голень маринуется чесноком, солью и перцем и запекается в духовке 30-40 минут при температуре 180 градусов. Режем слоёное тесто на квадраты, готовим картофельное пюре: чтобы оно было вкусным и не потемнело, отваренный картофель нужно взбить блендером с горячим молоком и сливочным маслом. На тесто кладём картофельное пюре, ставим остуженную куриную голень и защипываем тесто. Смазываем «мешочек» яйцом, взбитым с водой, и ставим в разогретую духовку на 10 минут.

Рыба с сыром

На каждую порцию нужно: филе горбуши – полоска 62 г, сыр – 20 г, лимонный сок, соль, перец. Рыбу маринуем лимонным соком, солью и перцем, на неё кладём 15-граммовый брусочек сыра, сворачиваем в рулет и закрепляем деревянной шпажкой. Сверху смазываем майонезом, посыпаем 5 г сыра и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут, до появления золотистой корочки. На шпажки надеваем маслины и подаём рулетики с зеленью.

Мясо «Восторг»

Свиной карбонад (на каждую порцию – 73 г) отбиваем, солим, перчим. На мясо кладём помидоры, нарезанные кружочками, посыпаем тёртым сыром и запекаем 30-40 минут при температуре 200 градусов.

Запечённый картофель

Отваренный до полуготовности картофель остужаем, режем крупными кубиками, укладываем на смазанный растительным маслом противень с бортиками. Заливаем сливочным соусом и запекаем в духовке 30 минут при температуре 200 градусов. Сливочный соус готовим так: 73-проц. сливки доводим до кипения, добавляем воду (на 800 г сливок 200 г воды), 5 г лимонного сока и 10 г крахмала, растворённого в холодной воде (для этого берём часть от наших 200 г воды), солим.

Екатерина ЯКОВЛЕВА