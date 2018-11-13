Безопасность – прежде всего

Уважаемые граждане! При обнаружении пожара, подозрительных предметов в общественных местах, увидев противоправные действия, следует незамедлительно оповестить соответствующие службы по телефонам:

01; 43-09-20 (противопожарная служба),

02; 20-45-34 (полиция),

25-12-68 (городская аварийно-спасательная служба),

24-07-44 (ФСБ).

Также действует телефон единой диспетчерской службы 05.

С мобильного телефона при необходимости можно набрать 112 (единый номер экстренных служб).