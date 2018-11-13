Безопасность – прежде всего
Уважаемые граждане! При обнаружении пожара, подозрительных предметов в общественных местах, увидев противоправные действия, следует незамедлительно оповестить соответствующие службы по телефонам:
01; 43-09-20 (противопожарная служба),
02; 20-45-34 (полиция),
25-12-68 (городская аварийно-спасательная служба),
24-07-44 (ФСБ).
Также действует телефон единой диспетчерской службы 05.
С мобильного телефона при необходимости можно набрать 112 (единый номер экстренных служб).
Автор: Администратор (29 Янв 2019). Рубрика: Антитеррор, Лента новостей. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.