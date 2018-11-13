«Чем сложнее человек, тем интереснее с ним работать»

Говорим о секретах кинезиологии

Михаил Николаев – мастер спорта по пауэрлифтингу, тренер-кинезиолог – работает в городских фитнес-клубах и помогает людям обрести радость движения. Выпускник Стерлитамакского института физической культуры, Михаил большую часть своей жизни посвятил спорту и изучению биомеханики человека. Он убеждён, что вредных упражнений не существует, есть лишь неправильное их исполнение, и верными движениями можно значительно улучшить самочувствие человека.

Стресс, плохой сон, некачественное питание, усталость от многозадачности текущего момента – все эти факторы физически влияют на тело, старят его и сокращают нашу жизнь. О том, как уйти от изнурительных тренировок, обрести душевное равновесие и удовольствие от физической активности, мы беседуем с Михаилом Николаевым.

– Чем отличается традиционная ЛФК от прикладной кинезиологии?

– Лечебная физкультура – более общее понятие, объединяющее в себе многие виды и техники помощи людям через физические упражнения, в том числе и кинезиологию. В самом общем виде, кинезиология – это наука о движении тела, которая направлена на восстановление баланса всех систем, органов и психики человека. Когда кинезиолог проводит мышечный тест, он «говорит» с телом другого человека, мышцы откликаются в той или иной степени, и становится ясна причина дисбаланса или других проблем. Кинезиолог также обращает внимание на ваше настроение, расспрашивает о привычках в еде и только потом составляет индивидуальную программу занятий. Мы должны понимать, как устроено человеческое тело, каковы основы биомеханики, где зарождается движение, как оно развивается. Например, человек жалуется, что коленка болит, а выясняется, что причина – в локтях. В нашем теле всё взаимосвязано, и кинезиолог это учитывает.

– Когда вы впервые видите человека, вы можете сразу сказать, какие у него проблемы со здоровьем?

– Как правило, да. Нас обучали визуальной диагностике. Это своего рода профессиональная деформация: мне хочется сразу человеку сказать, что у него, скажем, сколиоз, а также пояснить, как это влияет на весь организм. Я с трудом сдерживаюсь, чтобы не начать обсуждать с незнакомым человеком, как ему можно помочь. Надо заботиться о своём организме – правильно питаться и тренироваться.

– Правильно питаться – это не всегда вкусно. Нормальным людям хочется иногда съесть много шоколада, отведать шашлык или торт, оценить мамины соленья… Можно иногда?

– Можно, но нельзя. Избыточный вес – одна из причин гипертонии, остеохондроза, варикоза…

– Помните ли вы своих самых маленьких и самых взрослых клиентов?

– Самому младшему было 3 годика, а самому старшему – 86. Бабушка пришла подготовиться к огородному сезону. Жаловалась на головокружение и боль в спине. Мы с ней поработали, потом она исчезла и вернулась осенью – угостила овощами с грядки.

– С какими проблемами к вам приводят детей? На что жалуются взрослые?

– Есть у меня несколько ребят с ДЦП, но в основном – сколиоз, плоскостопие, лишний вес, у взрослых – к названным добавляются остеохондроз, позвоночные грыжи, протрузии. Моя задача – создать мышцам новые, более правильные условия работы и адаптировать организм к этим изменениям. Кому-то достаточно нескольких тренировок, кому-то нужно больше времени, а кто-то схватывает технику уже на первом занятии, уходит окрылённый.

– Можно ли дома самостоятельно заниматься кинезиотерапией?

– Есть универсальные упражнения, которые вы можете выполнить без труда самостоятельно. Например, практиковать брюшное дыхание. Но ведь терапевтов и тренеров не зря специально учат прикладной кинезиологии. Так что лучше работать вместе со специалистом.

– На наших улицах то и дело встречаются люди со скандинавскими палками. Что вы думаете о скандинавской ходьбе?

– Это замечательно. Любая физическая активность – это хорошо. Правда, ходить надо в парках, а не вдоль автомобильных дорог, и ходить надо правильно. У «скандинавов» есть своя техника ходьбы. Её надо знать.

– Как проходит реабилитация спортивных и других видов травм?

– В основном я работаю с футболистами, а у них главная проблема – колени и голеностопы, у тяжелоатлетов – мышечные спазмы и дисбаланс. Сначала – осмотр и выявление проблем, потом составление программы и совместная работа. Для себя я веду журнал, куда вношу корректировки по программам для каждого клиента. Если требуется, консультирую по питанию.

– Некоторые ваши клиенты, да и вы сами, обклеены цветными пластырями. Что это?

– Это тейп – пластырь, который служит для поддержки мышц, более эффективного заживления травм и лимфооттока. Кинезиотейпы по эластичности схожи с эластичностью нашей кожи и помогают в реабилитации после нагрузок, травм, операций. Тейпы должен накладывать специалист, иначе можно навредить самому себе.

– Как нужно питаться в день тренировки? Сколько раз в неделю обычному человеку следует тренироваться?

– Не переедать и не голодать, иначе будет тяжело или не окажется сил. Бывало, что некоторые голодные девочки, особенно с пониженным давлением, в обморок в спортзале падали. Питание зависит от вашей цели – зачем вы тренируетесь: чтобы скинуть или набрать вес, сохранить его… Открою секрет: не ешьте в течение часа после тренировки. И по поводу воды хочу сказать: хотите пить – пейте, не хотите – не пейте. Обязательные два литра в день – это миф, просто слушайте свой организм. Что до тренировок, обычно трёх раз в неделю бывает достаточно.

– Зачем перед и после тренировки ходить на беговой дорожке?

– Разминка – заминка, всё просто: сначала вы разогреваете свой организм, говорите ему, что надо поработать, разогнать усталость, стресс, молочную кислоту после предыдущих тренировок, готовите его к нагрузкам. В конце – наоборот, переводите организм из тренировочного стресса в спокойное состояние.

– Что делать, если клиенту на тренировке стало скучно?

– Если человек зевает, это необязательно от скуки. Возможно, ему не хватает кислорода, или он не выспался. Вообще надо найти к человеку подход, добыть секретную информацию – разговорить его, войти в зону доверия. Тренеру люди должны доверять. Мне по душе сложные люди: чем сложнее случай, тем мне интереснее работать.

Гузель СИТДИКОВА