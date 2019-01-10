Что жителям Башкирии ждать от 2019 года

Семь инициатив руководителя региона и другие новшества, которые изменят нашу жизнь в наступившем году

Сделаем Башкортостан «GREAT AGAIN»!

Давайте не будем чувствовать себя провинциалами! Нам есть за что уважать себя. Давайте гордиться своей республикой, своими достижениями! Сегодня мы должны «Работать лучше других». Эта фраза будет нашим девизом! Другого выбора у нас нет, если мы хотим догнать по уровню жизни регионы, которые нас обогнали. И тогда мы обязательно вернёмся на передовые позиции в стране и сделаем Башкортостан, как говорят наши заокеанские партнеры, «GREAT AGAIN»!

Льготы и компенсации

1) – С 2019 года в Башкирии должен был появиться «критерий нуждаемости» при получении помощи на оплату детского сада. Право на компенсацию получали только те семьи, чей доход не превышал двукратного прожиточного минимума на члена семьи.

Руководитель региона Радий Хабиров в своем Послании заявил, что принял решение поддержать все семьи независимо от дохода, поэтому получать компенсации будут все. На это из бюджета выделили миллиард рублей.

2) – В Башкирии от уплаты транспортного налога освободят многодетных и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Такие поправки в республиканский закон внес врио Главы республики Радий Хабиров.

Планируется, что льгота будет предоставляться на один автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил включительно. Если у семьи два автомобиля, льгота будет распространяться только на один из них. Срок действия льготы — до 2024 года. Введение льгот обойдется бюджету в 175 млн рублей.

– Получить 50% скидку (для людей старше 70 лет) или 100% скидку (для тех, кто старше 80 лет) на оплату капитального ремонта с 2019 года смогут пожилые люди, проживающие одни, с другим пенсионером или с инвалидами 1 и 2 группы. Такой закон приняли депутаты Госсобрания.

– Безработные россияне с 1 января будут получать от 1500 до 8000 рублей в месяц. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

Чтобы оформить пособие, надо встать на учет в центре занятости населения. Это могут сделать россияне старше 16 лет, которые нигде не работают, не учатся на дневном отделении и не занимаются бизнесом. Кроме того, пособия смогут получать безработные, которым осталось не более пяти лет до пенсии по старости. Им будут выплачивать от 1500 до 11 280 рублей.

Благоустройство территорий

Как отмечал Радий Хабиров в своем По- слании, в повседневной работе нет ничего героического. Но жители республики ждут от государства в первую очередь решения именно таких вот бытовых, но очень важных для них вопросов. Поэтому основная часть его инициатив связана с решением самых наболевших проблем граждан.

3) – За 2019 год в рамках программы «Светлый город» планируется смонтировать в городах и районах республики 23 тысячи светильников, что позволит освещать почти две трети улиц. Как рассказал и.о. вице-премьера — министра жилищно-коммунального хозяйства РБ Михаил Киреев, за последние месяцы освещено 370 подходов к школам в радиусе 500 м, в ближайшее время планируется осветить еще 128 подходов, по оставшимся работа будет завершена в 2019 году. Таким образом, в Башкирии не должно остаться школ, вокруг которых темно.

4) – В республике стартует масштабная программа капитального ремонта подъездов и дворов. В ближайшие шесть лет на ее реализацию направят около шести миллиардов рублей. Всего, по словам Михаила Киреева, в ремонте нуждаются более 26 тысяч подъездов. За 2019 год должны починить четыре тысячи подъездов и 487 дворов. На это выделяется миллиард рублей. На эти деньги будут ремонтировать вход, стены, пол и потолки, менять почтовые ящики, устанавливать энергосберегающие лампочки и датчики движения (загораются, когда заходишь), менять клапаны мусоропровода, двери на чердак, устанавливать видеонаблюдение.

Чтобы участвовать в программе, нужно провести собрание собственников, на котором обсудить, какие работы нужно провести, их стоимость, а также объемы софинансирования. Да, небольшую часть стоимости, обычно это пять процентов общей сметы, люди собирают самостоятельно.

– Главный смысл этой программы – чтобы люди ощутили причастность к тому, что делается. Тогда они будут бережно относиться к своим подъездам, чувствовать себя собственниками и радоваться этому, – говорит Радий Хабиров.

– С 2019 года начинается масштабная «мусорная реформа» — отвечать за сбор, вывоз и утилизацию мусора будут четыре региональных оператора, а не муниципалитеты, как сейчас. Местным администрациям, в свою очередь, предстоит убрать все старые несанкционированные свалки.

Как рассказал Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики, плата жителей за вывоз мусора не должна превышать 70 рублей с человека, а в отдаленных населенных пунктах – 35 рублей с человека.

Качество жизни



– В России начнут реализовывать 12 национальных проектов, о которых в своем Послании говорил Владимир Путин. 28 триллионов рублей за шесть лет выделяет государство, чтобы россияне воочию почувствовали улучшение их жизни. По словам главы государства, конкретных результатов нужно добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в поселках, деревнях. Нужно, чтобы люди увидели эти изменения реально, не на бумаге, не в отчетах.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 5 января 2019 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан»