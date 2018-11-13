Чтобы ребёнок рос сильным и здоровым

Наблюдения воспитателя детского сада

Согласно последним исследованиям специалистов, 75 процентов болезней у взрослых людей начинаются уже в детстве. На вопросы кто виноват и что делать отвечают эпизоды, взятые из современной жизни.

За киоском стоят совсем юные девушки. На них тонкие колготки, лёгкие курточки, голова не покрыта. А на улице мороз! Девицы что-то весело обсуждают и дымят, как паровозы…

Беда! Какие у них родятся дети? На этот вопрос отвечает статистика. Если 25 лет назад рождались 20-25 процентов ребятишек с проблемным здоровьем, то сейчас их число утроилось.

Среди отстающих в интеллектуальном развитии деток 85-90 процентов мальчики и девочки с плохим здоровьем. Только болезни мешают полноценному развитию.

Врачи, педагоги, СМИ много лет твердят о пользе правильного сбалансированного питания. Советуют не закармливать детей сладостями. Они вредны для зубов, желудочно-кишечного тракта и т.п. Избыточный вес – источник многих тяжёлых болезней. В настоящее время 30-40 процентов наших детей имеют избыточный вес. У них чаще регистрируются травмы, в 3-5 раз выше заболеваемость ОРВИ.

Ещё один враг детского здоровья – сидячий образ жизни. Не секрет, что современные дети большую часть времени проводят за столом, у телевизора, компьютера. Отсюда и гиподинамия, и ухудшение зрения, и сколиоз.

Огромный вред приносят стрессы. Анализ на гормоны у ребят в возрасте пяти лет, переживших тяжёлое эмоциональное потрясение (это могут быть родительский развод, семейные скандалы и т.п.), показал завышенное содержание кортизола – гормона, выделяемого надпочечниками. Это ответ на сильный стресс.

Стрессы неблагоприятно влияют на способность детского организма противостоять бактериям и вирусам. Учёные института здоровья, которые изучали семьи, пережившие стресс, констатировали: «Мы увидели у детей из таких семей заниженный уровень ряда маркеров (показателей) иммунной системы».

Для психического и физического здоровья детей вредны также продолжительные и чрезмерные нервные нагрузки. Со временем они могут привести к депрессии.

Что может вызвать нервное перенапряжение? Нарушение режима, чрезмерные учебные и спортивные нагрузки, быстро изменяющиеся условия жизни.

Как вырастить ребёнка здоровым и сильным? Условия стары, как мир, и многим известны. Но почему-то их не выполняют. Напоминаю ещё раз: важно приучить ребёнка к режиму дня, разумному чередованию учебных и спортивных нагрузок с отдыхом.

Не забывайте о личном примере – он много значит для вашего ребёнка! Делайте с ним утреннюю зарядку, водные процедуры, закаляйтесь, гуляйте в любую погоду, играйте на свежем воздухе. Вспомните забытые увлекательные игры – «Городки» и «Лапту».

Помните, что полноценный сон восстанавливает психические и физические силы ребёнка. Чаще хвалите его, одобряйте словом, лаской, нежностью. Не жалейте времени на общение с ним. И старайтесь больше слушать, чем говорить.

В.КОЧКУРОВА,

воспитатель детского сада № 13