Дорогие читатели!

С первого полугодия 2019 года газета «Стерлитамакский рабочий» переходит на трёхразовый выход с сохранением прежнего количества страниц. То есть те 28 страниц, что редакция выпускала еженедельно, теперь распределятся между 3 номерами. Номер за пятницу объединится с субботним выходом, который будет не 8 страниц, как раньше, а 12.

Эта мера связана с удорожанием услуг организаций по доставке газеты и попытками редакции сохранить коллектив, качество контента и цену на «СР» на прежнем уровне.

С нового года мы размещаем программу кабельного телевидения с охватом каналов, рассчитанных на самую разную аудиторию – детей, молодёжь, садоводов, путешественников, любителей кино и спорта и др. Мы также продолжим публикацию «Нашей детской» по субботам.