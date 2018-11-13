Говорим о наболевшем

Мы продолжаем публикацию обращений горожан к врио Главы республики Р.Ф.Хабирову и главе администрации ГО г.Стерлитамак В.И.Куликову (из социальных сетей).

В ШКОЛЕ ХОЛОДНО

Вопрос: «В кабинете № 225 школы № 2 холодно. Помогите, пожалуйста!».

Ответ: «Ситуация по школе № 2 взята под контроль. Учащиеся кабинета № 225 с 11 января переведены в кабинет № 309, в котором температурный режим соответствует нормативам. Желающие могут проводить своих детей до кабинета и убедиться, что температура в классе комфортная и безопасна для учеников. На следующей неделе в школе пройдёт собрание с участием представителя отдела образования».

Владимир КУЛИКОВ,

глава администрации г.Стерлитамака