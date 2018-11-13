Извещение

Администрация городского округа город Стерлитамак информирует о возможном перечне общественных территорий, которые могут быть предложены для рейтингового голосования в 2019 году и благоустроены в рамках реализации проекта «Формирование современной комфортной городской среды» в текущем году.

Приём предложений производится с 21 января по 17 февраля. В списке – 10 объектов, граждане могут проголосовать за один из них или предложить свой вариант. Далее общественная комиссия по формированию современной городской среды рассмотрит все поступившие предложения и сформирует общий перечень объектов (общественных территорий c мероприятиями по благоустройству). Пятёрка лидеров, набравших наибольшее количество предложений, примет участие в окончательном рейтинговом голосовании. Предложения подаются в виде электронного документа на электронную почту gorsreda-str102@mail.ru; в ящик для сбора предложений в фойе отдела жилищно-коммунального хозяйства по адресу: ул.Худайбердина, 78, 3 этаж (с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 13 до 14 часов); в ящик для сбора предложений в фойе администрации городского округа по адресу: пр.Октября, 32, 1 этаж (с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.30, перерыв с 13 до 14 часов).

Список объектов:

1. Детский сквер за кинотеатром «Салават» по ул. К.Маркса;

2. Набережная р.Стерли от моста по ул.Худайбердина до ул.Садовой;

3. Парк ДК «Сода» по ул.Тукаева (филиал ГДК);

4. Парк им.Кирова;

5. Парк перед железнодорожным вокзалом;

6. Пешеходная зона перед бывшим управлением машиностроительного завода по ул.Гоголя;

7. Пешеходная зона по пр.Ленина от технологического техникума до гостиницы «Ашкадар»;

8. Пешеходная зона по ул.Худайбердина от Дома быта до ул.Льва Толстого;

9. Пешеходная зона по ул.Худайбердина от ул.Коммунистической до ул.Дружбы (южная сторона);

10. Сквер у обелиска «5 верста» (в районе начала пр.Ленина, недалеко от ТЦ «Метро»).