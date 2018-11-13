Крещение Господне

В этом году вместо традиционных крещенских морозов 18 и 19 января погода выдалась довольно тёплой, правда, порывистый ветер создавал некоторый дискомфорт для тех, кто отважился на купание в иордани.

18 января в полдень состоялся водосвятный молебен на реке Ашкадар возле спасательной станции. Сразу после этого несколько человек погрузились в крещенскую прорубь. Среди них был и 42-летний Вячеслав, который ежегодно на Крещение купается в иордани.

На берегу возле специально оборудованных четырёх кабинок для переодевания спасатель Дмитрий Скуманов встречал смельчаков горячим сладким чаем, вскипячённом на печке.

В Татианинском храме Стерлитамака в Крещенский сочельник после службы прошло первое освящение воды. Уже в этот день прихожане смогли набрать для себя и своих близких святую воду. Второе освящение воды проходит 19 января после Всенощного бдения и ранней Божественной Литургии.

Обладающую особыми свойствами крещенскую воду в православных храмах города можно набирать впрок не только 18 и 19, но и 20, и 21 января.

А в ночь с 18 на 19 января вся вода в открытых водоёмах становится святой. В народе считается, что если этой водой обмыться, человека покинут все душевные и телесные недуги.

Марина ВОРОНОВА