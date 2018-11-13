Купайтесь правильно

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отмечают Крещение Господне. В честь праздника в Стерлитамаке будет организована одна купель – на реке Ашкадаре, на территории городского пляжа.

Будут задействованы бригада «скорой помощи», сотрудники спасательной службы, полиции, МЧС, добровольная народная дружина, представители казачества. Для участников мероприятия будут организованы кабинки для переодевания и горячий чай.

В связи с религиозным праздником в ночь с 18 на 19 января с 20 до 6 часов будет перекрыто движение транспорта по ул.Халтурина – на участке от ул.Худайбердина до ул.Сакко и Ванцетти и ул.Калинина – на участке от ул.Полевой до ул.Степной.

Участникам дорожного движения рекомендуется быть предельно внимательными и заранее определять маршрут следования, используя, по возможности, объездные пути.

Тем, кто планирует на Крещенский сочельник искупаться в проруби, нужно знать, что системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот погружение в прорубь один раз в год – сильнейший стресс для организма.

МЧС России напоминает правила купания в проруби:

окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей;

перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут вам скользить на льду. На пути к проруби помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно и внимательно;

проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой верёвки с узлами, чтобы пловцы могли с её помощью выйти из воды. Противоположный конец верёвки должен быть надёжно закреплён на берегу;

окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперёд головой, это

увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащённое дыхание;

не находитесь в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма. При опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит в том, что не все умеют опускаться вертикально. Многие делают это под углом, смещаясь в сторону кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки может достигнуть 11,5 м. При всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лёд;

если с вами ребёнок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребёнок может легко забыть, что он умеет плавать;

выйти из проруби не так просто. Держитесь за поручни, используйте сухое полотенце;

подниматься в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лёд. Необходимы страховка и взаимопомощь;

после купания (окунания) разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

Альбина РАХИМОВА