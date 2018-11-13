Нужно заключить договор

Жители Башкортостана, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели в январе 2019 года обязаны заключить договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с отходами. Об этом сообщили в Министерстве природопользования и экологии РБ.

Необходимость заключения таких договоров предусмотрена правилами обращения с ТКО, утверждёнными Правительством Российской Федерации. Форма и порядок заключения договоров в настоящее время размещены на официальных сайтах региональных операторов, обслуживающих территорию республики:

ООО РО «ЭКО-Сити» (телефон 8 (800) 700-49-00, http://ecocityrb.ru/), зона обслуживания – города Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак, Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Стерлибашевский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлитамакский, Учалинский, Фёдоровский, Хайбуллинский районы.

По всем вопросам, связанным с переходом на новую систему сбора и вывоза мусора, можно позвонить на горячие линии региональных операторов и Минэкологии РБ по телефону 8 (347) 218-03-90.

Напомним, что с 1 января 2019 года наша республика, как и вся страна, перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Теперь сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением мусора будут заниматься региональные операторы, а жители – оплачивать эти услуги в соответствии с установленными тарифами.

Эта работа направлена прежде всего на формирование современной, экологически безопасной системы обращения с отходами, ликвидацию многочисленных несанкционированных свалок и предотвращение образования новых, а также создание развитой инфраструктуры по сортировке и переработке мусора.

Альбина РАХИМОВА