Оплачиваем и собираем по-новому

Особенности системы сбора ТКО

В России стартовала новая программа по сбору и утилизации мусора. В чём особенность нововведения? На этот и другие вопросы отвечают заместитель министра природопользования и экологии РБ Нияз Мансурович Фазылов и пресс-секретарь Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ Роза Исмагиловна Кузьменко.

– Цель новой реформы – формирование современной, экологически безопасной отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами; создание высокотехнологичных объектов инфраструктуры. В перспективе – вовлечь максимально возможный объём отходов во вторичное использование в виде вторсырья, минимизировать объём отходов, подлежащих захоронению на специализированных полигонах.

– Как и в какие сроки будет реализовываться реформа? За что отвечает муниципалитет, за что – регоператор?

– Территория республики поделена на пять зон деятельности региональных операторов в области обращения с ТКО. В первом полугодии 2018 года Минэкологии РБ провело конкурсы по отбору региональных операторов. По их результатам подписаны соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Башкортостан на 10 лет. Зону № 3, куда входит Стерлитамак, обслуживает ООО РО «ЭКО-Сити». С 1 января 2019 года региональные операторы приступили к оказанию услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

На органы местного самоуправления постановлением Правительства РФ от 31 августа 2018 года № 1039 возложены обязанности по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов. Также администрации будут обязаны вести реестр мест накопления твёрдых коммунальных отходов и размещать информацию о внесении или изменении данных в этом реестре в сети «Интернет».

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твёрдых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением специализированных компаний.

Пунктом 10 Правил обращения с ТКО установлено, что в соответствии с условиями договора складирование твёрдых коммунальных отходов потребители осуществляют одним из способов: в контейнеры, расположенные в мусороприёмных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы), контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках, пакеты.

Вместе с тем законодательством Российской Федерации прямо не поименованы лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления твёрдых коммунальных отходов.

Таким образом, контейнеры могут приобретать собственники земельных участков, на которых расположены места накопления; органы местного самоуправления, создавшие места накопления твёрдых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством; организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; потребители; региональные операторы.

Работают горячие линии региональных операторов для информирования населения. Специалисты консультируют жителей по всем интересующим вопросам, связанным с работой регионального оператора по своей зоне. Звонки бесплатные, горячие линии работают с 9 до 18 часов, без выходных. Зона № 3 ООО РО «ЭКО-Сити» – телефон 8-800-700-49-00.

Также на сегодняшний день открыты горячие линии по вопросам перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами в следующих государственных органах исполнительной власти Республики Башкортостан: Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан – телефон 8 (347) 223-32-80 (в рабочее время); Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору – телефон 8-937-845-28-42 (в рабочее время); Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан – телефоны: 8 (347) 218-07-35, 8 (347) 218-07-19 (в рабочее время); Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан – телефон 8 (347) 218-03-90 (в рабочее время).

2019 год является переходным периодом для всей страны. По согласованию с администрациями муниципальных образований и региональным оператором до момента организации мест накопления твёрдых коммунальных отходов в отдалённых населённых пунктах сбор отходов возможен в пакеты или другие ёмкости.

Жителям тех населённых пунктов, из которых региональные операторы в течение месяца не будут иметь возможность фактически вывозить твёрдые коммунальные отходы по тем или иным причинам, региональные операторы не имеют права выставлять квитанции на оплату услуги по обращению с отходами. Звонки фиксируются, вывоз отслеживается через систему ГЛОНАСС.

– Почему стоимость начислений в разных зонах отличается?

– Плата граждан за услугу по обращению с ТКО, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354, рассчитывается как произведение тарифа и норматива накопления твёрдых коммунальных отходов на одного человека.

Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов в Республике Башкортостан утверждены постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2017 года № 642 и едины на всей территории республики.

В категории «домовладения» установлены следующие нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов: для объектов «многоквартирные жилые дома» – 1,92 м3/год на одного человека; для объектов «индивидуальное жильё» – 1,95 м3/год на одного человека. Поэтому оплата граждан в разных зонах деятельности региональных операторов различна.

– Расскажите о правах и обязанностях граждан и регоператора.

– С 1 января 2019 года все граждане, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны по закону заключить договор на оказание услуг по обращению с отходами с региональным оператором и оплачивать данную услугу.

Регоператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами собственнику твёрдых коммунальных отходов, которые образуются, и места накопления которых находятся в зоне его деятельности.

– Каким образом и когда принесут квитанцию?

– Новая строка – «за оказание услуги по обращению с ТКО» – появится в платёжках жителей Республики Башкортостан с февраля 2019 года по аналогии с платой за газ, воду и электроэнергию.

Те граждане, которые пользуются услугами единого расчётного кассового центра, будут получать квитанцию с дополнительной новой строкой. При этом затраты на вывоз мусора будут исключены из графы «содержание».

– За что жители будут платить?

– В состав единого тарифа регионального оператора входят затраты на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, сортировку твёрдых коммунальных отходов.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 29 января 2019 года)

Пресс-служба регионального оператора