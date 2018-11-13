Ответы на вопросы по мусорной реформе

1. Цель реформы? К чему мы стремимся в ближайшее время и в перспективе?

Цель «мусорной» реформы — формирование современной, экологически безопасной отрасли обращения с твёрдыми коммунальными отходами; создание объектов инфраструктуры, в том числе высокотехнологичных, по сбору, сортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, ликвидация несанкционированных свалок отходов и предотвращение образования новых.

В перспективе – вовлечение максимально возможного объема отходов во вторичное использование в виде вторсырья, минимизация объема отходов, подлежащих захоронению на специализированных полигонах.

Региональные операторы за счёт прибыли и собственных инвестиций должны будут создать недостающие на сегодняшний день объекты инфраструктуры, в том числе мусоросортировочные комплексы, мусороперерабатывающие заводы и новые полигоны.

Также реформа направлена на ликвидацию многочисленных несанкционированных свалок.

2. Как и в какие сроки будет реализовываться реформа? За что отвечает муниципалитет, за что регоператор?

Работа по подготовке к реформированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами начата в 2015 году с принятием Федерального закона № 458 от 29 декабря 2014 года.

При подготовке к переходу на новую систему обращения с ТКО в Республике Башкортостан разработаны и утверждены:

– территориальная схема обращения с отходами (в том числе с твердыми коммунальными отходами);

– нормативы накопления ТКО;

– порядок накопления ТКО (в том числе их раздельного накопления);

– правила осуществления деятельности региональных операторов и др.

На основании территориальной схемы обращения с отходами, в том числе и с ТКО, территория республики поделена на пять зон деятельности региональных операторов в области обращения с ТКО.

По всем пяти зонам в 1 полугодии 2018 года Минэкологии РБ провело конкурсы по отбору региональных операторов. По их результатам подписаны соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Башкортостан сроком на 10 лет (по зоне № 1 – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»; по зоне № 2 – ООО «Дюртюлимелиоводстрой»; по зоне № 3 – ООО РО «Эко-сити»; по зоне № 4 – ООО «Экология Т»; по зоне № 4+ – ООО «Дюртюлимелиоводстрой»).

С 01 января 2019 года региональные операторы приступили к оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

На органы местного самоуправления Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 возложены обязанности по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Также администрации будут обязаны вести реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и размещать информацию о внесении или изменении данных в этом реестре в сети «Интернет».

Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением специализированных компаний.

Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – Правила обращения с ТКО), утвержденными постановлением Правительства РФ № 1156 от 11.12.2016 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» (далее – постановление Правительства РФ № 1156).

Пунктом 10 Правил обращения с ТКО установлено, что в соответствии с условиями договора складирование твердых коммунальных отходов потребители осуществляют одним из способов:

а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);

б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

в) в пакеты.

Вместе с тем законодательством Российской Федерации прямо не поименованы лица, которые обязаны приобретать контейнеры и бункеры для их установки в местах накопления твердых коммунальных отходов.

Таким образом, контейнеры могут приобретать собственники земельных участков, на которых расположены места накопления твердых коммунальных отходов; органы местного самоуправления, создавшие места накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством; организации, осуществляющие управление многоквартирными домами; потребители; региональные операторы.

3. Сколько региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами работают на территории РБ? Какие районы входят в пять зон деятельности региональных операторов?

В 1 полугодии 2018 года Минэкологии РБ провело конкурсы по отбору региональных операторов, по результатам которых между Минэкологии РБ и региональными операторами подписаны соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Башкортостан сроком на 10 лет.

Региональный оператор:

по зоне № 1 – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города»

территория – городской округ г. Уфа, муниципальные районы Архангельский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Дуванский, Иглинский, Кармаскалинский, Кигинский, Кушнаренковский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Уфимский, Чишминский районы;

по зоне № 2 – ООО «Дюртюлимелиоводстрой»

территория – городские округа города Агидель, Нефтекамск, муниципальные районы Аскинский, Балтачевский, Бирский, Бураевский, Дюртюлинский, Илишевский, Калтасинский, Караидельский, Краснокамский, Мишкинский, Татышлинский, Янаульский районы;

по зоне № 3 – ООО РО «Эко-сити»

территория – городские округа города Кумертау, Салават, Сибай, Стерлитамак; муниципальные районы Абзелиловский, Аургазинский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский, Гафурийский, Зианчуринский, Стерлибашевский, Зилаирский, Ишимбайский, Кугарчинский, Куюргазинский, Мелеузовский, Миякинский, Стерлитамакский, Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский районы;

по зоне № 4 – ООО «Экология Т»

территория – городской округ город Октябрьский, муниципальные районы Альшеевский, Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Буздякский, Давлекановский, Ермекеевский, Туймазинский, Чекмагушевский, Шаранский район;

по зоне № 4+ – ООО «Дюртюлимелиоводстрой»

территория – закрытое административно-территориальное образование г. Межгорье.

С 1 ноября работают «горячие линии» региональных операторов для информирования населения. Специалисты консультируют жителей по всем интересующим вопросам, связанным с работой регионального оператора по своей зоне. Звонки бесплатные, «горячие линии» работают с 9.00 до 18.00, без выходных.

Зона №1 – МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» – тел. 8 – 800 – 347 – 80 – 03

Зона №2, №4+ – ООО «Дюртюлимелиоводстрой» – тел. 8 – 800 – 511 – 84 – 20

Зона № 3 ООО РО «Эко-Сити» – тел. 8-800-700-49-00

Зона №4 – ООО «Экология-Т» – тел. 8-800-250-01-85

Также на сегодняшний день открыты «горячие линии» по вопросам перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в следующих государственных органах исполнительной власти Республики Башкортостан:

Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан – тел. 8(347) 223-32-80 (в рабочее время);

Государственном комитете Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору – тел. 8-937-845-28-42; (в рабочее время);

Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан – тел. 8 (347) 218-07-23; 8 (347) 218-07-22 (в рабочее время);

Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан – тел. 8 (347) 218-03-90 (в рабочее время).

4. Должны ли быть контейнеры в сельской местности, есть ли нормативы по дальности и по графику вывоза? Влияет ли это на стоимость?

В соответствии с действующим законодательством, в 2019 году во всех населенных пунктах республики администрации муниципальных образований во взаимодействии с региональными операторами должны обустроить места накопления твердых коммунальных отходов, оборудованные контейнерами. Вместе с тем, пунктом 10 Правил обращения с ТКО установлено, что складирование твердых коммунальных отходов потребители могут осуществлять в пакеты или другие емкости, в соответствии с условиями договора.

Справочно:

С 01 января 2019 года на органы местного самоуправления Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года № 1039 возложены обязанности по созданию и содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов.

По состоянию на 31 декабря 2018 года 62 % населения республики было охвачено планово-регулярной системой сбора и вывоза отходов.

2019 год является переходным периодом для всей страны. В течение 2019 года в тех населенных пунктах, где отсутствуют места накопления твердых коммунальных отходов, будет осуществляться их организация в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. По согласованию между администрациями муниципальных образований с региональным оператором, до момента организации мест накопления твердых коммунальных отходов в отдаленных населенных пунктах сбор отходов возможен в пакеты или другие емкости.

Справочно: Согласно пункту 8.2.5 Санитарных правил «СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» для установки контейнеров должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной путь для автотранспорта. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти. Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м.

На переходный период 2019 года будут действовать соглашения о взаимодействии между администрациями муниципальных районов и региональными операторами, условиями которых предусмотрено определение мест сбора ТКО и периодичность вывоза. На текущий момент 86% муниципальных районов заключили соглашения, периодичность вывоза согласована в 38%. Согласование и подписание соглашений между муниципальными районами и региональными операторами должно завершиться до конца января. Администрации сельских поселений проинформируют население на сходах граждан о местах сбора мусора, графике вывоза ТКО и с помощью объявлений в общедоступных местах и в муниципальных СМИ.

Жителям тех населенных пунктов, с которых региональные операторы в течение месяца не будут иметь возможность фактически вывозить твердые коммунальные отходы по тем или иным причинам, региональные операторы не имеют права выставлять квитанции на оплату услуги по обращению с отходами. Текущий контроль и фиксацию вывоза ТКО осуществляют администрации сельских поселений. Заявки на вывоз ТКО направляются администрациями сельских поселений на телефон диспетчера регионального оператора для обеспечения своевременного вывоза. Звонки фиксируются, вывоз отслеживается через систему ГЛОНАСС.

5. Почему стоимость начислений для населения будет разниться для разных зон?

Плата граждан за услугу по обращению с ТКО согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 рассчитывается как произведение тарифа и норматива накопления твердых коммунальных отходов на 1 человека.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Республике Башкортостан утверждены постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 октября 2017 года № 642 и едины на всей территории республики.

В категории «Домовладения» установлены следующие нормативы накопления твердых коммунальных отходов:

для объектов «многоквартирные жилые дома» – 1,92 м3/год на 1 человека;

для объектов «индивидуальное жилье» – 1,95 м3/год на 1 человека

Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам утверждены единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с законодательством, тарифы должны компенсировать экономически обоснованные расходы на реализацию производственных и инвестиционных программ и обеспечивать экономически обоснованный уровень доходности текущей деятельности и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами инвестированного капитала.

Тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами установлены по пяти зонам деятельности региональных операторов по обращению с отходами.

На величину тарифов на услуги региональных операторов при их формировании оказывают влияние следующие факторы:

– объем оказываемых услуг (тариф рассчитывается как отношение экономически обоснованных затрат к объему оказываемых услуг);

– тарифы на услуги захоронения и обработки твердых коммунальных отходов, оказываемые другими юридическими лицами;

– плотность населения;

– расстояние от мест погрузки отходов до мест захоронения и обработки.

Поэтому плата граждан в разных зонах деятельности региональных операторов различна.

6. Права и обязанности граждан? Права и обязанности регоператоров?

С 1 января 2019 года все граждане, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а также юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны по закону заключить договор на оказание услуг по обращению с отходами с региональным оператором и оплачивать данную услугу.

Регоператор не вправе отказать в заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами собственнику твердых коммунальных отходов, которые образуются и места накопления которых находятся в зоне его деятельности.

Региональный оператор обязан:

а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определены в договорах на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, связанным с исполнением договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены законодательством субъекта Российской Федерации.

Региональный оператор имеет право:

а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы принятых твердых коммунальных отходов;

б) инициировать проведение сверки расчетов по договорам на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель (гражданин) обязан:

а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

б) производить оплату по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в порядке, размере и в сроки, которые определены договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

в) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением к договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

г) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и предметов;

д) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональным оператором по вопросам исполнения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

е) уведомить регионального оператора любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав на объекты потребителя,