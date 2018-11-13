Причина установлена

Сегодня в одной из квартир городской пятиэтажки водопроводная вода окрасилась в голубой цвет. Начальник отдела ЖКХ администрации города Ильдар Гарифуллин сообщил, что в ходе проверки в одной из соседних квартир был установлен унитаз с нижней подачей воды. Обратный клапан, который не позволяет вернуться воде из бачка в систему, был неисправен. Таким образом, когда слесари управляющей компании для ремонтных работ перекрыли воду, её столб в стояке упал и затянул воду из бачка соседа, в котором находилась таблетка для дезодорации и дезинфекции. Этот концентрат временно попал в стояк и находился там до подачи давления и открытия первого попавшегося крана. Таковым оказался кран уважаемой гражданки К.

Тем не менее, прибывшие специалисты городского водоканала отобрали ряд проб воды из разных квартир этого дома. Экспресс-тесты и последующие лабораторные исследования подтвердили чистоту и пригодность водопроводной воды для дальнейшего использования, в том числе и для питья.