Против наркотиков

25 декабря состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии с участием представителей правоохранительных, надзорных органов, отделов администрации и городских служб. Вёл заседание заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов.

Старший оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Денис Петров сообщил, что за 11 месяцев 2018 года правоохранительные органы зарегистрировали 395 наркопреступлений, из них раскрыто 170. Составлено 193 административных протокола. 82 человека обязаны пройти диагностику и лечение. Проведено 783 профилактических мероприятия с участием сотрудников органов внутренних дел, выявлено 150 сайтов пронаркотического содержания, которые были направлены в Роскомнадзор для блокировки.

С 12 по 23 ноября в городе проходил второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». По итогам акции поступило 14 обращений граждан, 7 из них – о фактах оборота наркотиков. Проверено 16 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодёжи.

Также Денис Николаевич предложил членам антинаркотической комиссии создать рабочую группу по выявлению незаконных реабилитационных центров.

– Если у вас есть информация о деятельности незаконных реабилитационных центров на территории города, просим сообщать о них в отдел по молодёжной политике администрации города (пр.Октября, 32, кабинет № 106), – предложил решение Альберт Шайхутдинов.

Ведущий инспектор по воспитательной работе отдела образования Оксана Самойлова рассказала о профилактических мерах среди подростков и молодёжи. В течение года было проведено более 200 мероприятий антинаркотической направленности с охватом более 36 тысяч детей и их родителей. Действует наркопост, в составе которого – представители всех образовательных организаций и родители учащихся. Регулярно проводятся встречи, собрания, классные часы и конкурсы среди подростков. Более 10 тысяч учащихся прошли тестирование на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств, порядка 600 из них оказались в группе риска.

Председатель комитета по физической культуре и спорту Юрий Селивёрстов рассказал, что в городе среди молодёжи проводятся различные спортивно-массовые мероприятия, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Организуются встречи с ведущими спортсменами республики и России.

По словам главного специалиста отдела по молодёжной политике Людмилы Мальцевой, во всех ссузах и вузах размещены стенды по антинаркотической тематике, со студентами проводятся лекции, беседы, кинопоказы, конкурсы. Выявлен 271 подозрительный сайт, информация о них направлена в Роскомнадзор. 250 сайтов были заблокированы.

Альберт Наилевич Шайхутдинов обратил внимание на кальянные, которые набирают популярность среди несовершеннолетних. Решено проводить регулярные рейды по таким заведениям.

Представители сообществ анонимных наркоманов и алкоголиков ознакомили присутствующих с деятельностью своих организаций.

Рассмотрен план работы антинаркотической комиссии на первое полугодие 2019 года.

Индира КАМАЛОВА