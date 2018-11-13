Русский театр готовит премьеру “Детство. Страницы” по мотивам прозы Мустая Карима

К столетию Мустая Карима, Русский театр готовит интересные постановки по произведениям великого башкирского классика. На днях состоится премьера одного из спектаклей «Детство.Страницы.» – откровенное высказывание режиссёра Эдуарда Шахова по мотивам прозы народного поэта Башкирии.

Спектакль уже вызвал большой зрительский интерес. В первую очередь благодаря оригинальности и смелости формы, выбранной режиссёром. «Детство.Страницы.» – это пластический спектакль. История о настоящей дружбе, поисках счастья и своего места в жизни в историческом срезе 20-х годов прошлого века, будет рассказана языком пластики и танца.

Эдуард Шахов:

– На основе текста повести Мустая Карима «Долгое-долгое детство» мы делаем историю, которая будет кардинально отличаться от прежних постановок. У нас публицистический спектакль, о нашей истории, тяжёлых 20-х годах прошлого века.