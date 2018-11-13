Сюда не зарастёт народная тропа

Как и чем живёт городской травмпункт

Это учреждение работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Поток страждущих не кончается. В этом мы с фотокорреспондентом убедились лично.

«Бриллиантовая рука» в исполнении Натальи Ефимовой

В первый раз мы пришли к кабинету первичной помощи городского травмпункта после пересменки в четыре часа дня. В коридоре была очередь из пяти человек: девочка-подросток, пара пожилых женщин, старичок и бомжеватого вида мужчина в сопровождении двоих полицейских. Зловоние, распространяемое задержанным, просто сбивало с ног. Мужественно подавив рвотные позывы, я ринулась выяснять, что здесь делают стражи порядка. Полицейские задержали злостного неплательщика штрафов. В спецприёмнике, куда мужчину поместили по решению суда, он протрезвел, а потом начал жаловаться на боли в руке. Оказалось, не зря. Снимок подтвердил перелом лучевой кости. Медсестра ловко наложила гипс.

– Мы обязаны оказывать помощь всем, независимо от внешнего вида и поведения, – утверждает дежурная медсестра Наталия Ефимова. – Этот пациент ещё не самый худший: хоть и пахло от него неприятно, но не буянил. А вот на прошлом дежурстве больной пытался врача стулом ударить.

– Как же вы с такими агрессивными справляетесь?

– У нас есть тревожная кнопка. Полицейские приезжают на вызов очень быстро, за что мы им очень благодарны.

Медсестра убежала на зов врача. Мы же отправились в рентген-кабинет, где лаборант Илюза Багаутдинова делала снимок пожилому мужчине. О своей травме Владимир рассказывает охотно:

– Приехал в сад проверить, не украли ли чего за новогодние праздники. Тут сосед позвал на помощь – посадил машину в сугроб на «брюхо». Почти вытолкали, и тут он захлопнул дверь. А у меня там рука была. Вот кроме рваной раны перелом пальца заработал.

Вот уж точно – не делай добра… Владимир удалился на гипсование, а я спросила Илюзу Дамировну:

– Почему вы пациентам снимки на руки не даёте? Как врач узнает, что и где сломано?

– Мы работаем на новом оборудовании. Всё автоматизировано. Теперь не надо проявлять плёнку. Снимок сразу сохраняется и по сети передаётся на компьютер доктора.

Это очень удобно.

– А когда у вас самый большой наплыв пациентов?

– Идут и днём, и ночью независимо от сезона. Зимой люди ломают руки, ноги, копчикитравмпунктна горках и на льду. Весной и осенью к нам идут садоводы, получившие травмы во время посадочных и уборочных работ, летом – травмированные на природе. Люди, получившие различные повреждения в пьяном виде, обращаются к нам постоянно. Вы рано сегодня пришли. Сейчас у нас относительно спокойно. Самое веселье начнётся после двух, когда закроются ночные клубы. Люди расходятся по домам, тогда и начинаются пьяные разборки.

Прислушавшись к советам бывалых, мы с фотокорреспондентом уходим, чтобы вернуться после полуночи.

Илюза Багаутдинова готовит пациентку к рентгену

Действительно, ночью жизнь в этом медучреждении кипит. Пациенты и их сопровождающие занимают почти все скамейки в коридоре. Естественно, наше появление восторга не вызвало. Опасаясь за собственное здоровье, войти в кабинет к доктору без очереди мы не решаемся. Идём проторенной дорогой в рентген-лабораторию. Илюза Дамировна слегка удивилась нашему появлению, но гостеприимно пропускает нас внутрь. На пороге – очередной пациент. Представившись, интересуюсь, где и как была получена травма. Весьма нетрезвый мужчина агрессивно набрасывается на меня. К счастью, только словесно. Мягко, как больному ребёнку, объясняю, что без его согласия ни слова не напишу.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 26 января 2019 года)

Ольга КИСЕЛЁВА