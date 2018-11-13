Тариф на вывоз мусора определён

В соответствии с решением Правительства Республики Башкортостан, региональный оператор «ЭКО-Сити» объявляет, что в зоне деятельности № 3, в которую входят 4 города, в том числе Стерлитамак и 17 районов, будет взиматься пониженная плата от установленного тарифа.

В тех населённых пунктах, где до 1 января 2019 года уже были организованы сбор и вывоз мусора, жители будут платить за новую услугу 70 рублей с человека в месяц. Там, где отходы ранее не вывозились, тариф составит 35 рублей с человека в месяц.

Первые квитанции за январь на оплату новой коммунальной услуги жители региона начнут получать с 10 февраля. Суммы на оплату пропишут в тех же платёжках, что и за электроэнергию, или в квитанциях управляющих компаний, которые заключили прямой договор с регоператором. В другом случае оплату будет начислять управляющая компания. Квитанции в некоторые многоквартирные дома начнут поступать после 25 января.

РО «ЭКО-Сити»