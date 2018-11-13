Тарифы ЖКХ выросли на 1,7 процента: сумму в рублях жители Башкирии узнают в квитанциях

1 января в России подняли тарифы на коммунальные платежи на 1,7 процента. Насколько выросла эта сумма в рублях, жители Башкирии оценят уже в начале февраля, когда получат квитанции. Индекс роста стоимости услуг для всех регионов единый, но только в январе.

Правительством было принято решение о двухэтапном повышении. Соответствующее постановление было подписано еще в ноябре 2018 года. Вторая волна запланирована на июль. Рост составит 2,4 процента, но он не будет одинаковым для всех. Каким-то регионам установили минимальную планку повышения платежей, а кто-то сможет увеличить суммы в платежках больше, чем в среднем по стране.

Самый низкий предельный индекс – 2% установлен для Адыгеи, Башкортостана, Пермского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Оренбургской областей. Всего такой «потолок» роста тарифов установлен для 41 региона. Эти территории смогут повысить коммунальные платежи в сумме (1 января и 1 июля) не выше 3,7 процента, что ниже среднего показателя по стране.

Среди регионов, в которых повышение тарифов с 1 июля будет выше среднего: Москва (4,8 процента), Санкт-Петербург (4,5), Республика Дагестан (3,8), Московская (3,5) и Тульская (3,4 процента) области.

Фото: Олег Яровиков

Источник: http://www.bashinform.ru