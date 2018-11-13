Тренироваться вдвоём

Есть как минимум полдюжины причин приобщить к занятиям ─ как в фитнес-зале, так и на улице ─ вторую половину. Рассказываем, почему это не просто нескучно, но очень полезно. Итак, тренировки вдвоем помогают…

Совершенствовать тело

Есть такие виды спорта, которыми просто невозможно заниматься в одиночку ─ нужен спарринг-партнер. Это, например, теннис, сквош, танцы и многие виды растяжек. Не лучше ли вместо незнакомого человека видеть в качестве визави своего единственного? Так вместе со своей половинкой так вы сможете разнообразить и свой досуг, и спортивный режим.

Мотивировать

Встать в 7 (и даже 8-9) часов утра в субботу и пойти на пробежку или отправиться в спортзал – дело, мягко говоря, непростое в первую очередь с психологической точки зрения. Но если у вас появится соучастник, человек, который вместе с вами согласиться свершать утренние физические подвиги, будет не так сложно бороться с ленью. Вам ведь, наверняка, не захочется упасть лицом в грязь (или подушку) перед партнером? Так что достаточно накануне обоим торжественно дать друг другу обещание, и дело в шляпе.

Контролировать

Психологами доказано, что мы лучше стараемся, когда за нами следят. Конечно, ваша вторая половина не личный фитнес-тренер и не будет контролировать каждое ваше движение, но мозг будет считать именно так, и это определенно прекрасно. Кроме того, вас двое, а значит, чувство некоторого соперничества с самим собой обеспечено (как и желание доказать партнеру, что вы можете бегать быстрее, прыгать выше и вообще быть сильнее, чем он думает). Ну а там и до идеальной фигуры недалеко.

Лучше понимать друг друга

Спорт в паре – идеальная возможность лучше узнать друг друга. Вы знали, что он любит танцы и терпеть не может гантели, а что он подтягивается лучше, чем любой фитнес-тренер или плавает как бог? Но теперь-то вы знаете, что на 21 минуте у него открывается второе дыхание, а к шпагату он вообще ближе, чем вы. Осталось завидовать самой себе и хвастаться подругам.

Укреплять отношения

Согласно многочисленным исследованиям, совместные занятия спортом повышают романтическое влечение партнеров друг к другу. Во время физических нагрузок организм испытывает физиологические симптомы, схожие с теми, что возникают при влюбленности: сердцебиение и дыхание учащаются, выступает пот, начинается прилив эндорфинов. На бессознательном уровне партнер будет воспринимать эти проявления как возобновившиеся или усилившиеся романтические чувства, что скажется на отношениях как нельзя лучше.

Проводить вместе время

Если в вашем графике свободного времени крайне мало (типичная история особенно для жителей мегаполисов), то постоянно нужно выбирать от чего же отказаться на этот раз ради встречи с любимым, и фитнес-зал раз за разом попадает в список игнора. Совместные занятия спортом будут хорошей альтернативой проведению времени вместе, а плюсы превзойдут все ожидания. Во-первых, вы укрепите отношения. Во-вторых, у вас появится еще один общий интерес. Ну и наконец, в-третьих, хорошая и подтянутая фигура станет бонусом не только вам.