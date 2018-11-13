Турфирмам запретят заниматься поездками паломников

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит оградить верующих от недобросовестных организаторов паломнических поездок.

«Прямое участие в организации паломнических поездок религиозных организаций позволит обеспечить права граждан, их безопасность, защиту от мошенничества, а также от экстремизма», — цитирует официальный сайт Госдумы председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова.

Парламентарий также отметил, что документ устанавливает социально-правовой статус паломника и закрепляет за религиозными организациями право не только на организацию самой поездки, но и сопутствующие услуги такие как проживание, питание и экскурсии.

Паломнический туризм в России весьма популярен. Поездки к святым местам ежегодно совершают более миллиона россиян. Большинство паломников предпочитает пользоваться услугами посреднических организаций. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://www.rambler.ru/?utm_campaign=self_promo&utm_medium=logo_scroll_menu&utm_source=travel_media&utm_content=head